Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) accueillait des centaines de personnes dans le cadre de son gala annuel du Mois de l’histoire des Noirs au Beanfield Centre du Parc des expositions de Toronto. Une journée remplie d’activités était prévue le samedi, 29 février dernier.

« C’est l’occasion pour nous de célébrer la diversité de notre communauté et de souligner par la même occasion l’immense contribution des populations noires à l’accroissement et la pérennité de notre organisme et de la francophonie ontarienne », explique la directrice générale du CFGT, Florence Ngenzebuhoro.

La foire de l’emploi a attiré une centaine de candidats.

La journée a débuté en début d’après-midi avec une foire d’emplois bilingues où quelques organismes et entreprises rencontraient des candidats potentiels. Des représentants de Bilingual Source, Banque Scotia, ABC Careers, Deloitte, des conseils scolaires francophones et du Centre francophone ont reçu plus d’une centaine de personnes. Cette activité était une opportunité pour les employeurs de garnir leur banque de candidats bilingues pour répondre à leurs besoins et à ceux de leurs clients.

« Le recrutement de personnel bilingue est un défi pour nous, explique Raphaël Bertrand, recruteur de Bilingual Source. Que ce soit dans les secteurs de la finance, de la vente, chaîne d’approvisionnement, administration ou service à la clientèle, il est difficile de trouver des personnes 100 % bilingues. Leur français parlé est souvent correcte mais le français écrit l’est moins dans bien des cas. Et c’est la même chose à l’inverse pour l’anglais écrit. Il y a aussi les francophones qui arrivent par exemple de France dont l’adaptation au français canadien, et spécialement québécois est difficile. Alors un événement comme aujourd’hui nous permet de rencontrer des candidats potentiels pour chacune des positions que nous avons, ou que nous aurons de disponibles. »

Puis à 15 h 30, une série d’ateliers étaient proposés dans différentes salles du Beansfield Centre, dont un présenté par l’Association canadienne pour la promotion des héritages africains (ACPHA), un organisme basé à Ottawa. Le thème était « Pourquoi et comment enseigner l’histoire des Africains et des afro-descendants dans les écoles ? ». Abdi Bileh Dirir et Jean-Gardy Dumoulin de l’ACPHA ont expliqué qu’il est important de le faire auprès des jeunes pour briser l’ignorance, améliorer la méconnaissance de l’histoire africaine auprès des nouvelles générations et freiner le décrochage scolaire chez les jeunes africains d’origine. L’organisme travaille en collaboration avec des partenaires dans divers domaines afin de mettre en oeuvre des activités visant à faire la promotion des talents et du savoir-faire des leaders de cette minorité. Il organise des activités culturelles relatives à rehausser la contribution des membres de sa communauté qui ont marqué l’histoire du pays.

Le 25 janvier 2019, 54 artistes ont signé la Coalition Internationale des artistes de l’UNESCO. Ces artistes s’engagent à travailler avec l’ACPHA à travers leurs oeuvres, à faire la promotion de l’histoire générale de l’Afrique de l’UNESCO et de la contribution des personnes d’ascendance africaine dans le développement du Canada et du monde moderne. Abel Maxwell du CFGT en fait partie.

Bruny Surin et Florence Ngenzebuhoro

Suite à ces ateliers, des centaines de personnes étaient attendues dans l’immense salle de bal au premier étage pour le gala du Mois de l’histoire des Noirs. Animée par Abel Maxwell et Patrick Bizindavyi de Radio-Canada, cette soirée haute en couleur mettait en vedette une conférence du champion olympique Bruny Surin, qui a parlé de son parcours et de son rêve de participer aux Jeux olympiques comme son idole de jeunesse, Carl Lewis.

Parmi les dignitaires qui ont pris la parole pour cette occasion, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social Ahmed Hussen. L’ancien ministre de l’Immigration a parlé des efforts de son gouvernement pour faire venir un plus grand nombre d’immigrants francophones au pays. Plusieurs autres députés de la région étaient présents également, dont la députée provinciale d’Eglinton-Lawrence, Robin Martin, qui représentait la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Un panel de discussion animé par le journaliste Elvis Nouemsi de Radio-Canada, des prestations musicales énergiques de la troupe Remesha Drums et d’Abel Maxwell, et des défilés de mode africaine d’Alexis Couture et de Kejeo Designs ont complété une programmation bien remplie. La soirée s’est terminée sur la piste de danse.

Les traditions côtoyaient la modernité.

PHOTO: La mode africaine contemporaine a été célébrée au cours de la soirée.