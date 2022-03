Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) recevait, le 21 mars dans ses nouveaux locaux à Toronto, des partenaires, des entreprises sociales, des coopératives et des bailleurs de fonds pour une présentation et un échange sur l’utilisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies comme aiguillon de mesure d’impact des organisations.

En septembre 2015, le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les ODD sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l’environnement.

Au Canada, les entreprises sociales et les coopératives rencontrent des difficultés à uniformiser leur approche pour mesurer leur impact dans les communautés. Avec le soutien d’Emploi et Développement social Canada, le CCO se propose d’aider les organisations dans cette démarche, en rendant accessibles une méthodologie et une plateforme, Ontario Durable. La rencontre du 21 mars était en quelque sorte le lancement de cette initiative.

« Nous croyons fortement que la mesure de l’impact, alignée sur des objectifs unanimement adoptés, sera à l’avenir le critère clé de la reddition de compte des organisations, et la condition décisive de l’engagement financier de leurs bailleurs de fonds, explique Julien Geremie, directeur général du CCO. Mais ceci devra passer par une meilleure appropriation des ODD par les acteurs socio-économiques, quelle que soit leur taille. Nous nous engageons dans cette voie, en commençant par les objectifs 8 et 11 : travail décent et croissance économique d’une part, villes et communautés durables d’autre part. »

Ontario Durable est donc un outil pédagogique en ligne qui permettra aux entreprises sociales et coopératives de découvrir et de se familiariser avec les ODD. C’est également un questionnaire qui permettra d’aligner les priorités, la mission et les objectifs de chaque organisme ou entreprise avec les objectifs 8 et 11 mentionnés précédemment. Plus tard s’ajouteront d’autres objectifs et l’équipe du CCO accompagnera les participants dans ce processus. Pour visionner la nouvelle plateforme Ontario Durable ou pour l’utiliser, allez sur www.ontariodurable.ca.

PHOTO – Constantin Tombet Moupegnou, gestionnaire de la recherche au CCO