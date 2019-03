Le froid et la neige n’ont pas ralenti les activités au Cercle de l’amitié durant le mois de février avec la présentation des festivités du Carnaval Joie de vivre. Petits et grands se sont déplacés en grand nombre pour deux spectacles dont un premier rendez-vous destiné aux enfants le 16 février à Notre Place à Mississauga.

Dante le magicien était l’invité du jour pour émerveiller les petits et leurs parents avec des tours de cartes, et surtout des tours de magie. Il a aussi fabriqué des ballons en forme d’animaux et a fait participer les plus braves à ses tours d’illusion au cours desquels les objets disparaissaient comme par enchantement.

Autour de la salle communautaire, des kiosques de bricolage et de maquillage permettaient aux enfants de s’amuser avec les éducatrices du Cercle de l’amitié. Une douzaine de bénévoles ont également contribué à faire de cette fête un succès sous la coordination de Tristan Leblanc.

Puis le week-end suivant, c’était au tour des adultes à être conviés à un souper-spectacle mettant en vedette pour une première fois dans la région Marc Angers. « Plutôt réservé et timide dans la vie de tous les jours, ce musicien et auteur-compositeur québécois explose littéralement lorsqu’il est sur scène. À chaque prestation, il monte sur les planches en se disant qu’il lui doit performer comme s’il s’agissait du dernier spectacle de sa vie », indique l’artiste sur son site promotionnel.

Le violon, son instrument de prédilection, devient le prolongement de son corps quand il en joue, comme une extension de son bras. Marc Angers est un musicien à part entière. « Il a cette urgence de chanter, de créer des mélodies, d’écrire ses humeurs, de casser la baraque avec son violon et ses solos accrocheurs, peut-on lire son site Web. Jusqu’à l’âge de 18 ans, son répertoire musical ne contenait pratiquement que de la musique classique : Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler. À dix-huit ans, j’ai découvert le violoniste canadien provocateur Ashley MacIsaac qui s’amusait, au grand étonnement des puristes, à mélanger les styles folk, classique, rock et hip-hop, dit-il. Ça m’a tellement impressionné que je suis immédiatement allé m’acheter un violon électrique et j’ai commencé à jouer du rock moderne. »

En 2005, il a participé aux auditions de Star Académie. Il apprend très vite à gérer son stress et à chasser la gêne qui l’habite, si bien qu’il se rend jusqu’à la finale. Après ce concours, « Marc a été approché pour faire partie de la distribution de la comédie musicale Un violon sur le toit ainsi que la pièce de théâtre La Chasse-Galerie. Son premier album solo L’Enfant-roi sorti en 2008 a été très bien reçu par le public québécois et français ».

Dans son parcours artistique au cours des dernières années affiché sur son site, on y lit « qu’à l’automne 2015, il lance son album éponyme. Maintenant entouré de ses deux fidèles musiciens et amis Rob Langlois (Marie-Mai, Travis Cormier, Stéphanie St-Jean) et Yan Veillette (Garou, Jonathan Painchaud), il a formé le groupe Marc Angers et les Fils du Diable au printemps 2017. Il s’agit d’un groupe de musique folk-pop qui présente certaines chansons du répertoire de Marc ainsi que plusieurs reprises avec des délires de violon irlandais et des sons de New Orleans. Avant même que l’album ne sorte, le trio avait déjà conquis plusieurs publics un peu partout au Québec, en Ontario et au Festival acadien de Caraquet. Marc Angers et les Fils du Diable sont présentement en création pour sortir bientôt du matériel original. »

Pour le spectacle au Cercle de l’amitié, M. Angers a offert un spectacle intime seul sur scène avec son violon et sa guitare. Il a interprété plusieurs airs connus de la musique traditionnelle question de mettre de l’atmosphère au carnaval, mais également des pièces tirés de son répertoire. Il n’a pas mis de temps à se mettre complice avec l’auditoire qui a chanté avec lui, joué de la cuillère pour quelques airs traditionnels et ovationné cet artiste généreux sur et hors de la scène. Les membres du Cercle de l’amitié ont beaucoup apprécié découvrir ce talentueux musicien.

PHOTO: Les enfants ont eu bien du plaisir.