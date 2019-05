Dans la région de Toronto, deux écoles se sont distingués en ce qui touche à l’apprentissage de leurs élèves et le programme Reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson a mis en lumière leurs performances.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

L’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Markham a été reconnue, le jeudi 9 mai, comme cas de réussite 2018 pour ses résultats en mathématiques par le programme de reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson 2018 de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).

Au cours des cinq dernières années, le pourcentage des élèves de Sainte-Marguerite-Bourgeoys des cycles primaire et moyen ayant un rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale en mathématiques n’a cessé d’augmenter. En effet, le pourcentage a passé de 88 % à 95 % pour les élèves de 3e année et de 88 % à 98 % pour les élèves de 6e année.

Plusieurs initiatives au sein de l’école ont permis d’améliorer le rendement des élèves et leur compréhension des concepts mathématiques. L’école se sert régulièrement des données probantes pour établir un plan d’intervention en mathématiques à l’échelle de l’école et pour mieux comprendre l’attitude des élèves à l’égard des mathématiques.

L’école s’est, entre autres, penchée sur l’habileté des élèves à communiquer leur compréhension et leur raisonnement des concepts mathématiques. Le fait de verbaliser leur compréhension des concepts mathématiques permet aux élèves de mieux comprendre la matière et à l’enseignant.e d’offrir un appui mieux adapté à chacun d’entre eux. Une autre initiative qui a été entreprise par l’école est l’enseignement de la résolution de problème en trois temps dans le but de développer l’habileté de pensée des élèves.

Conseil scolaire Viamonde

Les efforts menés par les élèves et le personnel enseignant de l’École élémentaire Carrefour des jeunes de Brampton pour la réussite scolaire en mathématiques ont porté leurs fruits. L’école est l’une des lauréates du programme de reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson de l’année 2018.

Cette récompense vise à souligner le travail des écoles qui démontrent des progrès constants quant à l’apprentissage d’une matière qui a eu un effet positif sur les élèves. En effet, l’École élémentaire Carrefour des jeunes a augmenté de 10 % ses résultats au test de l’OQRE en mathématiques de 3e année en un an.

Pour ce faire, le personnel enseignant a élaboré des stratégies pédagogiques grâce aux données de l’OQRE pour cerner les points forts et les leçons nécessitant un soutien supplémentaire en classe.

En ayant une meilleure idée des défis auxquels les élèves faisaient face en mathématiques, les enseignants ont su encadrer davantage les jeunes en leur redonnant confiance et en développant une attitude positive à l’égard de la matière.

Si cette fois les mathématiques étaient le domaine récompensé, les critères de sélection du programme de reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson varient d’une année à l’autre.

SOURCE : Csc MonAvenir et Cs Viamonde