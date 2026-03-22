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Jolene Zolen

Le 8 mars 2026, la Journée internationale de la femme a été célébrée avec éclat à l’hôtel de ville de Toronto avec une activité mise en place par Immigrant Women in Business (IWB). Cette rencontre phare a réuni entrepreneures, professionnelles, dirigeantes, etc. autour d’échanges inspirants et de nouvelles connexions.

Après plusieurs interventions et moments de réseautage, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, a marqué l’assemblée par un discours mobilisateur. Elle a invité les participantes à croire en elles, à créer leurs propres entreprises et à multiplier les opportunités afin de bâtir un avenir plus ambitieux.

Parmi les moments marquants de la journée figurait la présence de l’artiste Gaia Orion, qui participait à l’événement avec son œuvre Risen. L’artiste est originaire de Paris, où elle a étudié l’architecture et obtenu son diplôme avec mention avant d’orienter sa carrière vers les arts visuels. Elle est également coach certifiée en créativité.

« Il y a quatre ans, une amie m’a conseillé de contacter Svetlana Ratnikova, fondatrice de Immigrant Women in Business, alors je lui ai téléphoné. J’ai tout de suite été séduite par son énergie excentrique, sa personnalité chaleureuse et par la mission de IWB qu’elle dirige avec passion », confie l’artiste.

Depuis, Gaia Orion a participé à quatre événements de la Journée internationale de la femme organisés par l’IWB, contribuant par son art à soutenir la vision de l’organisation. Son approche artistique se distingue par une dimension participative.

« J’aime créer une expérience interactive. À la fin de l’activité, la peinture a rassemblé le cœur, l’esprit et les rêves des participantes. C’est un vrai bonheur de voir leurs yeux s’illuminer à mesure que l’œuvre se dévoile », explique-t-elle.

Sa toile Risen (La femme complice), réalisée récemment, se prêtait particulièrement bien à cette performance de peinture en direct. L’œuvre célèbre la force, la grâce et la puissance intérieure présentes en chaque femme. Elle rappelle que, malgré les défis de la vie, les femmes se relèvent toujours plus fortes, plus lumineuses et plus rayonnantes.

En cette Journée internationale de la femme, Risen rend ainsi hommage au courage, à la sagesse et à la beauté de celles qui se relèvent encore et encore, tout en inspirant et en élevant les autres sur leur chemin.

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Photo : Gaïa Orion et sa toile Risen (Crédit : Jolene Zolen)