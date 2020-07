On n’en est peut-être pas conscient, mais on pratique tous l’autoportrait, et ce d’une façon quotidienne. L’autoportrait contemporain n’est autre que le fameux selfieet ses penchants plus ou moins narcissiques! Le raccourci est tentant, n’est-ce pas? Toutefois, l’art de l’autoportrait est bien plus que cela, au point que de célèbres artistes en ont fait une spécialité. C’est là l’un des points qui ressortent de l’atelier participatif « L’art de l’autoportrait » animé, depuis sa cuisine, par l’artiste Maria Legault, ou plutôt docteure Maria Legault, puisque cette dernière détient un Doctorat en Études et pratiques des arts.

Cette rencontre virtuelle fut organisée le 16 juillet dernier par la Bibliothèque publique de Toronto (TPL), en partenariat avec le Centre d’arts médiatiques francophone de Toronto (Le Labo) et dans le cadre du programme continu de la TPL « club de lecture ». C’était l’occasion de s’immerger dans cette discipline, d’abord sous l’aspect théorique, puis le non moins intéressant mais le plus plaisant : sous le côté pratique.

En effet, après avoir présenté cet art en se focalisant sur son pan contemporain, l’artiste a fait place à l’action en invitant les participants à créer leurs propres autoportraits avec leurs téléphones cellulaires dans plusieurs situations. Dans un premier temps, les apprentis artistes avaient pour consigne de cibler une partie seulement de leur corps. À la suite de quoi, ils étaient priés de jouer et de se jouer d’un miroir, avant de se prendre en photo en utilisant un vêtement atypique qu’on n’oserait pas porter en temps normal, à moins d’avoir l’intention de se rendre à un carnaval! De plus, comme toute œuvre créée avec le cœur mérite d’être regardée, ces photographies finiront exposées sur la page Facebook du Labo pour celles et ceux qui le désirent.

Quant à notre question qu’on pensait compliquée, « Où se situe la frontière entre un simple selfie et l’art de l’autoportrait? », la réponse de Maria Legault est judicieusement simple : « Si la photographie de l’autoportrait mène vers un ailleurs, vers une réflexion, c’est que c’est de l’art ». Autrement dit, l’autoportrait est à la portée de chacun, il « suffit » d’être créatif et se réinventer.

Et, pour les plus économes ou avares dans ce domaine, n’ayez crainte de gaspiller « inutilement » votre réserve, car comme disait la militante et l’écrivaine afro-américaine Maya Angelou : « Vous ne pouvez pas épuiser la créativité, car plus vous l’utilisez, plus vous en avez. »

SOURCE: Soufiane Chakkouche

PHOTO: Maria Legault