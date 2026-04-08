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Au Centre Kortright, au nord de Toronto, la période du temps des sucre s’est achevée avec une journée organisée par l’AFRY. L’organisme a proposé une immersion dans les traditions canadiennes-françaises, avec des activités culturelles, des animations familiales et des découvertes éducatives dans une ambiance conviviale.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Les membres de l’organisme se sont réunis à l’occasion d’un rendez-vous « Cabane à sucre » organisé par l’Association des Francophones de la région de York (AFRY). Une journée d’activités qui rend hommage à cette tradition canadienne-française.

Répartie entre espaces intérieurs et extérieurs, la programmation a donné l’occasion aux familles de découvrir le processus de fabrication du sirop d’érable. Une démonstration en forêt en a expliqué les différentes étapes, de l’entaillage des érables à la transformation de la sève. Des animateurs francophones ont accompagné les participants, donné des explications et répondu aux questions.

La journée a proposé une série d’activités destinées à un public varié. Une balade libre sur le site, un déjeuner convivial et un service de pancakes en ont fait un événement mémorable. Des prestations musicales de la chanteuse Sabaya ont ponctué la programmation, tandis que l’animation assurée par le maître tambour Amadou Kiénou et son équipe a contribué à maintenir une ambiance festive.

Un espace réservé aux enfants a également retenu l’attention des participants. L’équipe Francobotique, dirigée par Renée Northrup, a présenté ses réalisations en robotique. Les visiteurs ont pu interagir avec les robots et échanger avec les jeunes membres de l’équipe.

Le groupe s’est distingué lors du championnat provincial FIRST LEGO League 2026, où il a remporté plusieurs distinctions, dont la première place dans les catégories Robot Performance Award et Alliance Challenge Award. L’équipe a également obtenu la deuxième place du Champion’s Award et le meilleur résultat en Ontario au jeu de robot, se qualifiant ainsi pour une compétition internationale.

Au-delà des activités proposées et des performances, l’initiative a favorisé les échanges entre les participants. Les familles ont profité d’espaces de rencontre, tandis que les enfants ont participé à différentes activités adaptées. L’ensemble de la programmation a contribué à créer un environnement accessible et intergénérationnel.

Pour l’AFRY, cette « cabane à sucre » représente un moment clé de rassemblement. Elle contribue à promouvoir la culture francophone et à offrir un espace de partage aux familles de la région de York. L’organisme poursuit ainsi sa mission de soutenir le développement et le rayonnement de la francophonie par le biais d’initiatives culturelles et communautaires.

« Partout sur le site de Kortright, nous nous sommes assurés qu’il y ait une personne qui parle français pour conserver une expérience francophone, rassembler les familles et tisser des liens », confirme Amine Mrani, coordonnateur communautaire.

Cette édition réitère l’intérêt du public pour ce type d’événement qui allie tradition, découverte et vie communautaire dans un cadre accessible.

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Photo : Les francophones se sont régalés de délicieux pancakes. (Crédit : AFRY)