Une grande fête pour la Saint-Jean-Baptiste est organisée par l’Association des francophones de la région de York (AFRY) le dimanche 23 juin 2019 de 12 h à 18 h 30. L’événement se tiendra dans la région de York, au domaine de Riverwalk Commons, à Newmarket.

Cette année, les amateurs de chanson francocanadienne pourront voir s’illustrer des artistes de talent comme Amélie Hall, chanteuse aux influences Pop-rock, Mélanie Ouimet, participante à la célèbre émission La Voix, ou encore Wise Atangana, chanteur hip-hop – rap aux influences urbaines. Pour cette célébration, tout a été mis en œuvre afin que le public vienne profiter en famille ou entre amis d’un moment épatant. En effet, plusieurs activités et ateliers sont au programme de même que la présence de nombreux exposants qui proposeront à la vente leurs produits arbonne, des bijoux, des vêtements, des articles éducatifs et littéraires ou encore culinaires.

Cette journée gratuite fait la fierté des francophones de la région de York et fait montre de l’importance pour la communauté franco-canadienne de souligner son héritage culturel. L’AFRY est heureuse de promouvoir chaque année des événements festifs de qualité qui favorisent les liens entre francophones et francophiles. L’organisation des festivités a été rendue possible grâce à l’appui de bénévoles dynamiques et à un comité organisateur investi composé de Madame Sylvie Lessard, de Monsieur Rémi Nolet et de Madame Mariam Ouédraogo.

« Je suis fière de cette nouvelle édition de la Saint-Jean-Baptiste qui a lieu dans la région de York. Je tiens à noter que le comité organisateur de l’événement s’est encore dépassé cette année pour offrir au public une programmation originale. Cet évènement illustre bien le dynamisme des gens de notre communauté et j’ai hâte de vous retrouver nombreux à cette fête. Cette 21e édition de la Saint-Jean-Baptiste est la preuve que la communauté francophone d’ici est vibrante et que cet évènement marquant de l’été peut figurer au calendrier des moments phares de la région de York. » Indique Nadia Martin, Directrice générale de l’AFRY.

PHOTO: La chanteuse Amélie Hall, une des artistes invitées, poursuit son ascension dans le monde de la pop et du country.

SOURCE: AFRY