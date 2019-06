Les francophones ont boudé le dernier Franc’Open Mic de la saison qui avait lieu le jeudi 13 juin, date qui restera dans l’histoire de Toronto pour avoir vu la victoire des Raptors, l’équipe de basket torontoise que l’on ne présente plus. C’est d’ailleurs peut-être la cause de ce Franc’Open Mic morose mais néanmoins chaleureux. Où serait-ce le spectacle des Indisciplinés qui se jouait en même temps au Collège Glendon? Nul ne le sait vraiment.

Au Free Times Café en tous les cas, il y avait une dizaine de spectateurs et des tables vides qui n’ont pas trouvé preneur alors qu’à l’habitude on ne sait pas vraiment où s’asseoir dans ce petit espace. Cela n’a pas empêché quelques artistes de monter sur scènes et de s’éclater.

On a retrouvé des têtes familières telle Mélanie Guillaume du groupe Mouton Noir qui était sans son partenaire de scène, trop occupé à jouer le baron de Münchhausen. La jeune femme talentueuse a interprété un slam pour sa grand-mère.

Jean Camille Mattei n’en est pas lui non plus à sa première participation. Cela fait quelques mois que le chirurgien en internat à l’hôpital Mount Sinai foule les planches de l’Open Mic francophone. Accompagné d’Alban à la guitare, le médecin a chanté Le dîner de Bénabar et Les nuits parisiennes de Louise Attaque. Ses amis assis près de la scène l’ont filmé pour immortaliser ce dernier passage au Free Times Café. Eh oui, Jean Camille Mattei repart en France d’ici peu.

Vers 21 h 30, Cyril Mignotet lance à l’assemblée : « Quelqu’un d’autre veut monter sur scène? ». Personne ne répond. La soirée est donc terminée et ce n’est pas trop grave selon le cocréateur de l’événement qui n’est pas surpris du résultat de la soirée.

Rendez-vous donc en septembre pour une nouvelle saison de la seule scène ouverte francophone avec laquelle on en est sûr de découvrir de nouveaux artistes très prometteurs!

PHOTO: Alban et Joanna