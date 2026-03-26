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Alexia Grousson

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a organisé un atelier de peinture à l’école RichmondHill Art le 14 mars. La rencontre réunissait une vingtaine de personnes autour d’une activité créative. Offert gratuitement, cette activité s’inscrit dans la mission de l’organisme qui vise à dynamiser la vie culturelle et communautaire francophone à travers des initiatives accessibles et adaptées aux besoins du public.

Comme l’explique le coordonnateur communautaire Amine Mrani, la programmation de l’AFRY repose sur une approche participative. « Nos activités sont axées sur l’art, la photographie et la cuisine. Nous nous appuyons également sur les attentes des participants, recueillies notamment par sondage. La peinture s’est imposée naturellement, en cohérence avec notre volet artistique. » Cette volonté d’écoute se traduit par des propositions qui répondent concrètement aux intérêts de la communauté.

Animé par l’artiste Yasmeen, l’atelier a permis aux intéressés de s’initier à différentes techniques picturales dans une atmosphère conviviale. Guidés pas à pas, ils ont travaillé à partir d’un modèle commun – un pot de fleurs – tout en conservant une liberté d’interprétation.

« L’animatrice a détaillé chaque étape, des mélanges de couleurs à la composition, en réalisant elle-même l’œuvre en direct. Les artistes en herbe ont suivi le processus tout en personnalisant leurs créations, que ce soit dans le choix des teintes ou des fleurs. Les résultats étaient remarquables », souligne M. Mrani.

Au-delà de l’apprentissage artistique, l’atelier a surtout favorisé les échanges et le sentiment d’appartenance. Les amateurs ont partagé conseils, idées et techniques. « L’objectif était aussi de briser l’isolement, de permettre aux gens de se rencontrer et de tisser des liens », précise-t-il.

La matinée s’est conclue par un moment convivial autour d’un déjeuner, prolongeant les discussions dans un cadre détendu. Pour Amine Mrani, cette expérience a également révélé une dimension plus profonde de l’activité artistique.

« En tant que créateur de mode, j’ai été frappé de voir à quel point chaque œuvre reflétait la personnalité de son auteur. On percevait aussi le niveau de confiance en soi : certains réalisaient de très beaux tableaux tout en doutant de leur valeur, ce qui montre l’importance de les encourager. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans cette immersion; chacun semblait absorbé dans son univers créatif. C’était un réel plaisir à observer », conclut-il.

À travers cette initiative, l’AFRY démontre une fois de plus l’importance des activités culturelles comme vecteur d’expression, de bien-être et de cohésion au sein de la communauté francophone.

Photo (Crédit : AFRY) : L’artiste Yasmeen aidait les participants.