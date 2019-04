L’Association des francophones de la région de York (AFRY) invitait ses membres, partenaires et la communauté à la célébration de son 25e anniversaire, le jeudi 18 avril, à Richmond Hill. En début de soirée, l’organisme tenait également son assemblée générale annuelle (AGA).

La présidente, Nathalie Pelletier, n’a pas manqué de remercier les membres pour leur soutien en cette période difficile pour la francophonie canadienne. « Chaque moment où nous avons sollicité votre soutien et votre voix cette année, vous avez répondu présent à chaque fois et l’AFRY vous en est plus que reconnaissante, souligne-t-elle dans son rapport annuel. Les grandes manifestations du 1er décembre dernier nous ont permis de se serrer les coudes et de montrer à toutes les Denise Bombardier de ce monde que #NousSommesNousSerons! »

La dernière année en fut une de planification pour l’AFRY. « C’était un moment où notre équipe a choisi de particulièrement tendre l’oreille aux besoins actuels de la population afin d’écouter, comprendre et offrir ce dont notre communauté a réellement besoin, explique la directrice générale Nadia Martins. Notre collectivité est magnifique dans son unicité et sa complexité. À l’image de l’AFRY, la communauté franco-ontarienne est en constante évolution et je suis fière de faire partie d’une équipe qui en est à l’affût. »

Le conseil d’administration a élaboré un plan stratégique qui vise « à mettre à l’avant-scène ce que l’AFRY peut faire pour répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de York dans toute sa diversité ».

Fait important à souligner durant cette AGA, un amendement aux statuts et règlements de l’organisme a été approuvé par l’assemblée qui permettra à quiconque de devenir membre de l’organisme, peu importe son lieu de résidence en Ontario, tant que cette personne aura au moins 18 ans, aura payé sa cotisation, pourra s’exprimer en français et souscrira à la mission générale de l’AFRY. Ce membre aura alors droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Ce changement a suscité plusieurs réactions dans l’auditoire.

La période d’élections a permis de réélire par acclamation Suzanne Théroux, Rémi Nolet et Nathalie Pelletier, et d’accueillir Yaya Touré, John-Mathieu Kerby et Sylvie David au sein du conseil d’administration. Une dégustation de vins et fromages a suivi l’AGA, puis un forum de discussion, diffusé à la radio de CHOQ-FM et animé par Duvalier Montcalm, concernait un des grands enjeux de l’actualité : « Avantages du bilinguisme, réels ou politiques? ».

Quatre panélistes ont participé à la discussion, soit la sénatrice Josée Forest-Niesing de Sudbury, le vice-président sortant de l’AFRY et enseignant Rémi Nolet, le directeur à la retraite et membre de longue date de l’AFRY, Jean Bouchard, et Alisha Kara, élève de 12e année à l’école Norval-Morrisseau de Richmond Hill et vice-présidente de la FESFO.

En cette année du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, les débats ont cerné plusieurs sujets dont une réflexion sur le bilinguisme au Canada, est-ce une utopie ou un rêve réalisable? Les panélistes croient que le bilinguisme a gagné du terrain au pays au cours des dernières décennies.

Enfin pour clore la soirée, Nadia Martins a annoncé qu’à partir de cet automne, au gala annuel de l’AFRY, le prix du bénévole de la communauté portera désormais le nom d’Alain Beaudoin pour rendre hommage à tout ce qu’il a fait en tant que bénévole et président durant plusieurs années pour le développement et les succès de l’organisme.

PHOTO: Nathalie Pelletier (à gauche) et Nadia Martins coupent le gâteau du 25e de l’AFRY