Richard Caumartin

L’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario Durham-Peterborough (ACFO-DP) a tenu, le jeudi 31 août, son assemblée générale annuelle animée virtuellement par Yves-Gérard Mehou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

Le rôle principal de l’ACFO-DP est de susciter, d’encourager, de soutenir et d’accompagner des initiatives, des actions et des interventions visant à favoriser le bien-être des communautés francophones et francophiles de cette région.

« Pour y arriver, l’organisme poursuit courageusement la mise en œuvre son Plan stratégique 2021-2026 et compte, comme par le passé, sur le soutien de tous pour le mener à bien », déclare le président Achille Fossi dans son introduction. Il a ensuite fait état des quatre axes stratégiques qui structurent et sous-tendent la mission et la vision de l’ACFO-DP, soit la santé, l’éducation et les jeunes, les aînés et la francophonie.

« Comme vous le savez, les communautés scolaires constituent les plus grands bassins francophones de la région. L’ACFO-DP félicite chaleureusement l’ensemble des acteurs de la communauté éducative pour leurs efforts inlassables. Nous relancerons sous peu les présidences des Conseils scolaires MonAvenir et Viamonde pour savoir à quand l’ouverture effective de l’école élémentaire d’Ajax et celle de Brooklin.

« L’ACFO-DP tient à remercier le gouvernement de l’Ontario pour ces deux importants financements qui vont offrir à plus de 650 élèves de la région la possibilité de fréquenter l’école en français sans avoir à parcourir une plus grande distance », ajoute M. Fossi.

L’organisme a aussi établi un partenariat avec le Club Optimiste car les membres vieillissants de l’ACFO ne pouvaient plus s’en occuper et par manque de relève. Le Club Optimiste francophone de Durham (COFD) est un organisme à but non lucratif voué à inspirer le meilleur chez les jeunes francophones et francophiles. Composé de membres bénévoles, le COFD met en œuvre des programmes et projets de service communautaire concrets visant à développer le leadership, l’esprit entrepreneurial et l’engagement des jeunes francophones afin de répondre aux besoins de la communauté francophone de la région de Durham. Il coordonne les deux camps d’été pour les jeunes à l’ÉSC Saint-Charles-Garnier de Whitby et à l’École Ronald-Marion de Pickering.

À l’heure actuelle, Achille Fossi en assure la présidence. « L’ACFO-DP intensifie sa collaboration avec cet organisme pour poursuivre de façon harmonieuse la réalisation de son mandat au plus grand bénéfice de la jeunesse francophone de la région. En partenariat avec Emplois d’été Canada, nous avons offert des expériences professionnelles de qualité et de nombreuses opportunités de mentorat et de leadership à une douzaine de jeunes », conclut le président.

En fin d’assemblée, la période des élections a permis d’élire les administrateurs Rachel Brunet (vice-présidente), Janice Mbaingo (secrétaire), Francois Kitengue Kolomoni et Nikta Nouraei (directeurs).

Photo : L’équipe de moniteurs des camps Garnier et Marion du Club Optimiste (courtoisie ACFO-DP)