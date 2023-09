C’était jour de lancement pour Citadel + Compagnie le mercredi 6 septembre au Citadel : Ross Centre for Dance à Toronto. La compagnie artistique a révélé sa nouvelle saison, CITADEL LIVE 23.24.

Citadel + Compagnie est une entité artistique et communautaire à double vocation. Elle est à la fois un lieu et un groupe de personnes. Située dans le quartier Regent Park depuis 2012, The Citadel : Ross Centre for Dance s’est établi comme un endroit ouvert et accueillant aux artistes pour les répétitions, les créations et les performances artistiques ainsi que pour offrir à la communauté des occasions d’apprentissage, de communication et de partage.

La Citadelle abrite sa propre compagnie de danse, menée par la directrice artistique, Laurence Lemieux, et accueille de multiples incubateurs créatifs et de programmes de résidence comptant les chorégraphes et compagnies de danse émergents du Canada.

Lors du lancement, Mme Lemieux n’avait que des éloges à faire de ce que 2023-2024 proposera au public torontois.

« Cette saison offre une incroyable gamme et variété d’expressions artistiques, des voix urgentes des artistes émergents à celles graves et matures des artistes accomplis, confirme Mme Lemieux. Citadel offrira toute une diversité de formes de danse, de pratiques et d’approches, avec des représentations qui défient, élèvent et transcendent. »

De nombreux artistes étaient présents au lancement ainsi que la directrice générale de l’organisme, Kaitlin Standeven.

« Cette saison souligne l’importance de la collaboration alors que nous travaillons avec des partenaires à travers la ville pour aider les artistes de ce pays à présenter leur travail sur scène. Nous croyons au pouvoir de fournir une plateforme de présentation et nous sommes ravis de pouvoir offrir une saison remplie d’œuvres réfléchies, humoristiques et provocantes, chacune soulignant à quel point la danse peut être unique et belle », résume la directrice générale.

Lors du lancement, les invités ont eu droit à une prestation du spectacle d’ouverture Hard Wire. Il s’agit d’un spectacle moitié thriller psychologique, moitié étude de la fragilité et nervosité humaine. Les chorégraphes et artistes Emma Kerson et Jane-Alison McKinney font une réflexion sur la vie face à l’imminente crise climatique.

Déjà dans sa neuvième année, Citadel LIVE 23.24 présente 68 performances de certains des meilleurs danseurs de Toronto, ainsi que d’artistes de Montréal, Vancouver et Terre-Neuve. Parmi celles-ci, à noter celles d’avril 2024 avec The Citadel Spring Mix, une nouvelle série de danses d’artistes torontois et montréalais.

Puis du 18 au 20 avril 2024, la compagnie de danse afro-contemporaine, KasheDance, en résidence au Citadel : Ross Centre for Dance, donnera une voix aux réalités vécues par les Africains de la diaspora africaine.

Pour plus de renseignements sur la programmation, visitez www.citadelcie.com.

Source : Citadel et Cie

Photo (crédit photo Drew Berry) : Du 1er au 3 novembre, Citadel présente la chorégraphie PUS.