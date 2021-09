Le jeudi 23 septembre, la Société économique de l’Ontario (SÉO) conviait la population à son assemblée générale annuelle (AGA). L’organisme, dont le mandat est d’épauler l’entrepreneuriat au sein de la francophonie ontarienne et d’y favoriser l’employabilité, couvre toute la province et cela se reflétait dans son bilan.

Les réalisations et activités propres aux différentes régions de l’Ontario ont ainsi été brièvement abordées à différents moments de l’assemblée. « Malgré la pandémie, nous avons mis sur pied divers projets novateurs », a commenté Patrick Cloutier, directeur général, en prenant pour exemple des programmes focalisant sur les femmes et les nouveaux arrivants.

Sur le plan local, en ce qui touche au sud de la province, deux programmes se distinguent : Élan F, un incubateur entrepreneurial desservant la ville de Hamilton, et Réactivation économique, qui vise à relancer les petites entreprises, les coopératives et les entreprises sociales.

Dans son rapport livré au début de l’AGA, le président de l’organisme depuis une décennie, Denis Laframboise, avait mis la table quant à ce qu’il fallait retenir de l’année 2020-2021 : sans négliger les programmes réguliers, d’autres ont été mis sur pied pour faire face aux problèmes posés par la pandémie.

De plus, il y a eu plusieurs changements au niveau du personnel. D’ailleurs, ceux qui sont familiers avec la SÉO auront remarqué que l’organisme dispose d’un nouveau directeur général, M. Cloutier ayant remplacé Luc Morin au printemps dernier.

Les états financiers ont été déposés et approuvés. Comme l’assistance a pu le constater, une des conséquences de la pandémie a été d’occasionner le report de plusieurs activités et du financement qui leur était consacré.

Quant au conseil d’administration, les mandats respectifs de Martine Bélanger et Marcel Blanchard ont été renouvelés.

Quelques modifications techniques aux règlements administratifs ont ensuite été entérinées, puis, Julie Tremblay, représentante du RDÉE Canada, a dressé des parallèles entre la SÉO et le RDÉE et a parlé des réalisations et événements des derniers mois.

Après des remerciements adressés aux administrateurs et employés cumulant plusieurs années d’expérience au sein de l’organisme, la SÉO a fermé ses livres sur une bonne année administrative malgré les embûches. Celle qui s’amorce ne sera pas moins pleine de défis.

PHOTO – Les administrateurs, employés et représentants du milieu communautaire se sont rassemblés en ligne pour cette AGA.