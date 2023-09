Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du collège La Cité, a remis le 30 août dernier à Lise Cloutier, présidente du conseil d’administration du Collège, son avis de départ à la retraite à la fin de son mandat en juin 2024, et ce, tel que prévu lors de la prolongation par le CA de son mandat en juin 2022.

« Au nom de mes collègues du Conseil, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Lise pour sa vision, son leadership et son engagement de tous les instants qui ont permis de faire de La Cité un établissement reconnu pour la qualité de ses diplômés et un chef de file en Ontario français, a déclaré Mme Cloutier.

« Après plus de 14 ans en poste, son impressionnante feuille de route témoigne de ses multiples réussites à la tête de La Cité, lesquelles auront contribué à projeter le Collège vers un avenir des plus prometteurs. Nous tenons à remercier chaleureusement cette dirigeante hors pair qui laisse un legs reflétant le meilleur du leadership féminin et franco-ontarien. Sa passion de l’éducation, son amour de la francophonie et ses grandes qualités humaines continueront d’avoir un impact positif sur notre collectivité pour les générations à venir. »

Mme Bourgeois s’est jointe à La Cité en mars 2010, après avoir œuvré dans le domaine de l’éducation pendant plus de 30 ans. À sa nomination, elle voulait que son nouveau rôle ait des retombées favorables sur la vie des milliers de personnes qui choisissent La Cité comme tremplin vers une carrière enrichissante pour contribuer au bien commun de notre société. C’est donc avec enthousiasme et détermination qu’elle a poursuivi au postsecondaire la mission qu’elle s’était donnée au tout début de sa carrière, c’est-à-dire d’offrir les meilleures expériences possibles à celles et à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études avec succès en français.

En effet, dès son arrivée à La Cité, Mme Bourgeois a cultivé avec succès deux grands principes qui l’ont guidée tout au long de sa carrière en éducation : d’abord, que chaque étudiant, peu importe sa provenance, représente un talent qui mérite d’être développé, constituant une richesse additionnelle pour le marché du travail; et ensuite, que l’innovation et la créativité sont des composantes essentielles pour un établissement postsecondaire francophone afin d’assurer sa vitalité et sa pérennité.

Au cours de son mandat, Mme Bourgeois a su faire rayonner la créativité, l’innovation et la capacité d’accueil du Collège, ce qui a considérablement accru la visibilité et l’engagement de La Cité au sein de la communauté. Elle a également forgé d’importants partenariats pour saisir les opportunités qui distinguaient le Collège parmi les institutions francophones et a tiré parti de la capacité de l’institution à innover dans la recherche et la mise en œuvre des meilleures solutions.

Lise Bourgeois a dirigé le Collège en assurant la pertinence et la plus haute qualité de sa programmation et de ses services afin que La Cité se classe toujours parmi les collèges les plus performants de la province.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je quitterai, à la fin de mon mandat le 30 juin 2024, un collège que j’aime profondément. Ce sera aussi avec beaucoup de fierté pour les nombreux accomplissements de ce beau et grand collège dont la réputation s’étend maintenant au-delà de nos frontières, a indiqué Lise Bourgeois. J’ai eu le privilège de travailler avec une équipe de leaders extraordinaires et de membres du personnel dévoués avec lesquels j’ai pu jouer un rôle de chef d’orchestre dans toutes les transformations mises en place pour la réussite de nos étudiants qui ont toujours été au cœur de mes priorités. »

La présidente du conseil d’administration indique que le processus visant à nommer la personne qui succédera à Mme Bourgeois à titre de pdg du Collège commencera prochainement.

Source : La Cité

Photo : Lise Bourgeois a su faire rayonner la créativité, l’innovation et la capacité d’accueil du Collège.