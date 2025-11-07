Réunis le samedi 1er novembre à Aurora, partenaires, donateurs et membres de la Communauté du Trille blanc ont participé à un troisième gala festif visant à soutenir la création d’un village francophone qui accueillera un centre communautaire et un foyer de soins de longue durée pour aînés.

Christiane Beaupré – IJL – Le Métropolitain

En fin de semaine dernière, le Royal Venetian Mansion s’animait au rythme des conversations et des rires, alors que la communauté francophone de la région de York se retrouvait pour célébrer ensemble. Entre rencontres, échanges et ambiance festive, le troisième gala annuel a témoigné de l’engagement des participants envers ce projet collectif.

Le gala constitue la principale collecte de fonds pour le futur village francophone. Estimé à 100 millions $, le projet a déjà réuni 43 millions grâce aux contributions privées et aux appuis provinciaux et municipaux. Le reste sera financé par une hypothèque sur 30 ans, avec une construction prévue pour l’automne 2026 et une ouverture attendue début 2029.

« Ce gala marque un moment historique pour la Communauté du Trille blanc, a souligné Jean Bouchard dans son mot de bienvenue. Nous célébrons ce soir une victoire collective, sous le thème Célébrer l’enracinement, embrasser la diversité. Notre vision d’un milieu de vie francophone digne pour nos aînés devient une réalité concrète. C’est la fondation d’un foyer où la francophonie et la diversité s’épanouiront pleinement. Notre engagement ne fait que commencer. Merci à tous pour votre présence et votre générosité. »

Le gala soutient directement la création du village francophone, qui comprendra un foyer de soins de longue durée de 160 lits et un centre communautaire. L’acquisition du terrain à Aurora et l’obtention de la licence de construction avaient été annoncées officiellement le 21 août dernier.

La soirée était animée par l’artiste multidisciplinaire Abel Maxwell et a accueilli plusieurs dignitaires, dont la ministre des Soins de longue durée Natalia Kusendova-Bashta, la sous-ministre des Affaires francophones Roda Muse, l’adjoint parlementaire Stéphane Sarrazin, le député fédéral Costas Menegakis, le commissaire aux Services en français Carl Bouchard et le maire d’Aurora Tom Mrakas.

Au programme : un souper gastronomique, un défilé de mode et une vente aux enchères proposant des billets pour des matchs des Raptors et des Maple Leafs (contre les Canadiens), un chandail autographié par Wendel Clark ainsi qu’un ensemble de céramique de l’artiste d’Aurora Kendra Purdon, inspiré par les paysages nordiques.

La Communauté du Trille blanc a également remis son prix de reconnaissance à Claude Arcand pour son engagement remarquable. Enseignant dans les écoles secondaires catholiques de langue française et membre fondateur de la Mission catholique Saint-Frère-André, il contribue activement à la vie communautaire et au projet du village francophone.

La soirée s’est conclue sur la piste de danse au son du DJ Luca, offrant aux participants un moment festif après les célébrations et les hommages, tout en rappelant que la générosité et la solidarité restent au cœur de la réalisation de ce projet ambitieux.

Photo : Les invités à la table des donateurs Carole et Steve Mirkopoulos lèvent leurs verres au succès du projet. (Crédit : journal Le Métropolitain)