Pour son 25e anniversaire, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a décidé d’être beaucoup plus visible et accessible cette année dans le cadre des activités de la Saint-Jean-Baptiste sur son territoire. Pour une première fois de l’histoire de l’organisme, l’AFRY a envahi le Domaine Riverwalk en plein cœur de Newmarket, le dimanche 23 juin, pour célébrer en plein air la fête des Canadiens français.

Plusieurs activités étaient au programme sur ce magnifique site où les plus jeunes pouvaient patauger dans l’eau et s’amuser pendant que les parents faisaient le tour des kiosques de l’AFRY, des conseils scolaires francophones et autres artisans et fournisseurs de produits et services en français.

La température était idéale pour ce genre d’activité. Au programme de la journée : des prestations musicales de Guy Desjardins, du Camerounais Wise Atangana d’Ottawa avec sa musique urbaine de l’Afrique, la talentueuse Mélissa Ouimet (participante à l’émission La Voix sur TVA et auteure de la chanson Personne ne pourra m’arrêter, hymne de la résistance franco-ontarienne lors des manifestations du 1er décembre dernier) et la chanteuse acadienne de country, Amélie Hall.

Pour les petits, l’AFRY avait prévu un spectacle de magie et du maquillage sur le visage, du bricolage avec Sylvie Lessard, jeu d’anneaux, jeu de quilles géantes et de parcours. En après-midi, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du centre communautaire de Newmarket, des ateliers de peinture, de lecture et de percussions étaient proposés.

Les organisateurs ont également reçu la visite de Kyle Peterson, député fédéral de Newmarket-Aurora, qui s’est adressé à la foule en français, sous les applaudissements des visiteurs. Il a notamment souligné l’importance d’une communauté francophone vibrante dans la région et du bilinguisme au Canada.

« Cette 21e édition de la Saint-Jean-Baptiste illustre bien le dynamisme des gens de la communauté », indiquait la directrice générale de l’AFRY, Nadia Martins. Cet événement met fin à une saison culturelle bien remplie pour l’organisme qui poursuit ses activités estivales avec ses camps d’été dans les écoles Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Markham, Le-Petit-Prince à Maple et Norval-Morrisseau à Richmond Hill.

PHOTO: Les visiteurs ont fait le tour des divers kiosques de fournisseurs de services en français.