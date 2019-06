La Franco-Fête de Toronto vient de dévoiler une première lignée d’artistes pour 2019. Du 5 au 7 juillet, la 37e édition de l’événement retourne à nouveau au Yonge-Dundas Square pour représenter et surtout célébrer la francophonie à son meilleur. Le plus grand événement du genre dans le Sud-Ouest ontarien offrira gratuitement un vaste éventail d’activités.

Cette année, la Franco-Fête explore les divers coins de la francophonie de par le monde en offrant une journée complète, soit le samedi 6 juillet, consacrée à l’Afrique francophone. En plus des spectacles d’artistes canadiens originaires du continent africain, une foule d’activités permettront aux visiteurs d’entrer en contact avec des membres de différentes communautés africaines installées à Toronto, notamment : kiosques d’associations ethnoculturelles, dégustation de plats africains ainsi que démonstrations de danses et de tenues traditionnelles. Des rencontres seront aussi organisées entre les artistes et le public après les spectacles afin de favoriser les échanges.

Parmi les artistes qui se retrouveront sur la scène du Yonge-Dundas Square les 6 et 7 juillet, le puissant trio trad québécois De Temps Antan, le groupe primé folk-world Mélisande [électrotrad], Nomad’ Stone, Révélations Radio-Canada musique du monde 2018-2019 et le savoureux groupe rap et RnB UNI-T.

La programmation complète de la Franco-Fête sera annoncée le 10 juin. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.franco-fete.ca.





SOURCE : Franco-Fête