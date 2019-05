La cinquième édition de la fête du Printemps à l’école élémentaire du Sacré-Cœur a réuni une centaine de parents et d’enfants le samedi 25 mai. Ce rassemblement est aujourd’hui devenu une tradition pour l’école qui compte environ 150 élèves.

« L’école Sacré-Cœur est très vieille. Elle a 60 ans, mais ça fait seulement 6 ans que nous sommes dans ce bâtiment. Avant de déménager, nous n’avions pas cette célébration, a confié Michelle Strauss, vice-présidente du conseil d’école. Nous ne récoltons pas beaucoup d’argent, mais nous nous réunissons surtout pour nous retrouver et faire la fête ». Cette année, l’argent a servi à l’achat d’instruments de musique et à la sortie des élèves de 6e année à Blue Mountains.

Malgré la pluie qui a pointé le bout de son nez à quelques rares occasions, la fête était bel et bien présente dans les deux gymnases de l’école où s’étaient rassemblées les familles.

Cette année, les bambins avaient délaissé le gazon trempé pour le château gonflable qui a eu énormément de succès. Dans l’autre gymnase, plusieurs tables avaient été dressées. Pour plaire aux plus jeunes, un coin maquillage avait été mis en place et, à l’autre bout du gymnase, la table dessin et bricolage a fait la joie de certains enfants.

Pour se restaurer, les organisateurs avaient également tout prévu. « Les parents ont fait des dons », précise Mme Strauss qui avait mis la main à la pâte en cuisinant des petits gâteaux la veille de l’événement. D’autres parents avaient eux aussi apporté des petits gâteaux. En plat de résistance, les participants ont pu déguster des hamburgers préparés sur le gril.

Une belle célébration du printemps pour la communauté du Sacré-Cœur!

PHOTO: Les enfants ont réalisé de jolis dessins.