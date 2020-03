OTTAWA – Afin de contribuer aux efforts de distanciation sociale pour prévenir le risque de propagation du virus COVID-19 (coronavirus), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) a le regret d’annoncer le report des 27es Jeux franco-ontariens (JFO) afin de prévenir une nouvelle éclosion.

Considérant que la situation évolue quotidiennement et change rapidement, le comité organisateur a jugé qu’il était préférable de reporter les JFO à l’année prochaine, soit du 21 au 24 mai 2021. La FESFO tient surtout à la sécurité et à la santé de l’ensemble des participants, des employés de la Fédération, de l’équipe d’animation, des bénévoles des JFO et de la communauté hôtesse.

« Dû à la situation qui est hors de notre contrôle, nous avons donc pris cette décision en réaction au nombre de cas de la COVID-19 qui se multiplie dans la province. Il est important pour nous de penser principalement à la santé et à la sécurité des gens impliqués dans la réalisation de cet événement d’envergure », déclare Mélina Leroux, directrice générale de la FESFO.

La FESFO se réjouit par contre de confirmer que l’École secondaire catholique Embrun, le Conseil scolaire du district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), ainsi que la communauté d’Embrun accueilleront la 27e édition des JFO en mai 2021. Le travail accompli pour les JFO sera donc suspendu pour le moment mais l’équipe de la FESFO et le comité d’appui local reviendront en force dans les prochains mois.

Afin d’assurer notre engagement des plus importants, soit « Par et Pour » les jeunes, un plan sera mis en place prochainement afin de tenir les élections du Conseil de représentation 2020-2021 de la Fédération. Des informations concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle seront partagées à nos membres dans les semaines qui suivent.

SOURCE : FESFO