Richard Caumartin

La Fédération Tricolore de Toronto recevait la communauté au campus du Collège Boréal, dans le quartier de La Distillerie, pour célébrer le 14 juillet, fête nationale de la France, commémoration de la prise de la Bastille et de l’unité de tous les Français. Le thème choisi par les organisateurs était les Jeux Olympiques.

Le consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, a souhaité la bienvenue aux visiteurs et rappelé que la Fête nationale française prenait une envergure différente cet été avec la tenue des Jeux Olympiques à Paris du 26 juillet au 11 août, et la commémoration des 80 ans de la Libération de la France.

« Liberté, égalité, fraternité, c’est ce que nous célébrons tous aujourd’hui! Je remercie chaleureusement le Collège Boréal qui nous reçoit pour cette fête, un bel exemple des relations étroites que nous avons avec la communauté franco-ontarienne dont la richesse et la diversité seront présentes avec nous au prochain Sommet de la Francophonie que la France accueillera en octobre, une première depuis plus de 33 ans! »

Après cette intervention, l’auditoire a participé à un quiz sur les Jeux Olympiques. L’orchestre harmonique du 7e Régiment de Toronto de l’artillerie royale canadienne a par la suite accompagné Molly Zeng, une élève de la Toronto French School pour l’interprétation des hymnes nationaux français et canadien.

Plusieurs activités étaient au programme de cette journée festive. Tout d’abord, à l’entrée du campus Boréal, des kiosques d’organismes partenaires de l’événement, dont le Consulat général de France, le Centre francophone, le Collège Glendon, la Toronto French School et les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde étaient installés au premier étage avec quelques petites entreprises qui offraient des pâtisseries françaises, des crêpes, des chapeaux faits à la main et autres produits.

Au troisième étage, des sessions de réveil musculaire aux 20 minutes étaient offertes aux participants et de même que des sessions de yoga-relaxation, gracieuseté de OHA Wellness Yoga. Cette petite entreprise a été fondée il y a à peine un an par la Française Caroline Peters.

« Notre mission principale est d’aider toute personne à réduire son stress et son anxiété par la pratique du yoga, de la méditation et du Pilate, explique la propriétaire. Le studio est situé dans le quartier Liberty Village et je suis ravie de m’être lancée dans cette aventure. Ça fonctionne très bien, notre clientèle est francophone et anglophone et notre équipe est majoritairement bilingue. Ça nous permet d’offrir des classes en français dans les entreprises francophones comme pour cet événement d’aujourd’hui au Collège Boréal. » Son équipe a présenté des sessions du yoga doux et relaxant pour tous les niveaux, soit des postures qui sont accessibles à tous.

Aussi, pour rester dans le thème olympique, un tournoi de soccer similaire à l’Euro a été organisé. Une coupe et des médailles ont été remises aux participants en fin d’après-midi. Les festivités ont pris avec une danse animée par la musique française du DJ G. Jackson. Un franc succès!

Photo: Molly Zeng a interprété les hymnes français et canadien accompagnée de l’orchestre harmonique du 7e Régiment de Toronto de l’artillerie royale canadienne.