La semaine dernière, la députée provinciale Natalia Kusendova, qui représente la circonscription de Mississauga-Centre, a été promue au poste d’adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Cette nomination intervient après plus de deux ans de solides relations de travail entre la députée Kusendova et la communauté franco-ontarienne. Particulièrement tout au long de la pandémie COVID-19, la députée Kusendova a entretenu d’excellentes relations avec des groupes francophones locaux, comme le Centre francophone du Grand Toronto, garantissant que les besoins et les préoccupations particuliers des francophones de la région aient été reconnus dans la réponse du gouvernement à la pandémie. De plus, cette nomination intervient à point nommé après que le projet de loi d’initiative parlementaire 182 de la députée Kusendova, la Loi modifiant l’emblème franco-ontarien, a reçu la sanction royale et a été promulguée, faisant ainsi du drapeau franco-ontarien un symbole provincial officiel. La solide histoire de la députée Kusendova en matière de défense des causes francophones constituera une bonne pierre angulaire de son mandat de nouvelle adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones.

Les adjoints parlementaires jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du gouvernement de l’Ontario, en aidant les ministres à respecter leurs engagements pris envers les gens, les familles et les entreprises de la province. Dans le cadre de leur mandat, les adjoints parlementaires soutiennent les ministres sur les questions législatives et de comité, en s’occupant de projets spéciaux et d’autres tâches connexes qui nécessitent un leadership dévoué pour atteindre des objectifs importants. De plus, les adjoints parlementaires aident à établir des relations et à communiquer les messages clés du gouvernement à divers groupes et collectivités de l’Ontario.

« Je suis plus que ravie d’avoir assumé ce rôle d’adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, a déclaré la députée Kusendova. Pouvoir tirer parti des liens que j’ai noués dans la communauté franco-ontarienne au cours des deux dernières années au service de mes électeurs fera, je pense, une différence dans la façon dont notre gouvernement établit des liens avec sa grande communauté francophone. J’ai hâte de travailler avec la ministre Mulroney et son personnel dans les années à venir, et de faire ma part pour que notre gouvernement soit vraiment pour la population. »

« Je suis très heureuse que ma collègue, Natalia Kusendova, soit désormais mon adjointe parlementaire aux Affaires francophones, a déclaré Caroline Mulroney. Natalia est passionnée de la langue française et de la culture franco-ontarienne. C’est elle qui a menée l’initiative pour faire du drapeau franco-ontarien un symbole officiel de notre province. J’ai bien hâte de travailler avec elle afin de soutenir et de célébrer davantage la communauté francophone. »

« J’ai rencontré Natalia à de nombreuses reprises. Elle s’est déplacée lors de notre congrès l’année dernière à Sudbury et a tout récemment fait adopter un projet de loi reconnaissant le drapeau franco-ontarien comme un symbole de la province. Je me réjouis de cette nouvelle et reste optimiste que le travail déjà entamé par sa prédécesseure, Gila Martow, va se poursuivre pour les intérêts de notre collectivité. L’AFO n’a nulle doute qu’elle saura mettre à profit son engagement et sa connaissance de la francophonie ontarienne pour le rayonnement de notre communauté », souligne le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin.

SOURCE – Bureau d’adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones