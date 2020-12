L’Association des alumni des grandes écoles françaises (AAGEF) tenait, le mercredi 25 novembre, son « Entrepreneur Challenge » de l’année 2020. Cette compétition de « pitch », c’est-à-dire, dans le jargon du monde entrepreneurial, l’art de présenter son entreprise, a réuni plus de 140 personnes en ligne dont les 5 membres du jury et les 3 finalistes.

Mark Elias

L’AAGEF rassemble des diplômés des écoles de commerce, d’ingénierie et d’administration publique résidant en Ontario, il allait donc de soi que les cinq personnes qui allaient déterminer le sort des candidats soient dotées d’un parcours remarquable dans le monde des affaires. Sébastien Gendron (TransPod), Charles Losa (PwC), Lisa Mattam (Sahajan), Patrick Imbert (Business France North America) et Véronique Hamel (High Impact Business and Executive Coaching) ont donc écouté attentivement les trois entrepreneurs venus faire connaître leur histoire de succès.

C’est Mark Elias qui a brisé la glace. Le cofondateur et chef de la direction chez Steadiwear était bien placé pour expliquer tout ce qui touche à cette compagnie. Steadiwear produit des gants orthopédiques dont l’utilité est de réduire les tremblements des mains de ceux affectés d’une condition médicale (telle la maladie de Parkinson) ayant un impact sur leur motricité.

M. Elias a détaillé les statistiques liées à l’amélioration de la qualité de vie de ceux qui utilisent ce gant et ses caractéristiques. Il a également présenté son modèle d’affaires et les membres de son équipe.

Sophie Howe

Après une quinzaine de minutes consacrées aux questions des juges, ce fut au tour de Sophie Howe, directrice générale et fondatrice de Xesto, de se mesurer aux attentes de l’assistance.

Qu’est-ce que Xesto? Il s’agit d’une application pour téléphone intelligent capable de scanner un pied afin d’en déterminer les dimensions exactes, ce qui facilite l’achat en ligne de chaussures.

Selon Mme Howe, il est difficile d’acheter vêtements et chaussures sur internet puisqu’on ne peut les essayer, ce qui occasionne un grand nombre de retours et un désintéressement de la clientèle pour le commerce virtuel. Cette application constitue donc une solution à ce problème, à tout le moins pour ce qui est des chaussures.

Rachel Bartholomew

Après une autre ronde de questions du jury, Rachel Bartholomew, directrice générale et fondatrice de Hyivy Health, a pris le relais pour décrire son entreprise.

Récemment fondée, Hyivy Health a développé un appareil permettant aux femmes aux prises avec des problèmes pelviens (occasionnés par un cancer ou autre) de faire le suivi de leur état de santé tout en diminuant leur niveau d’inconfort et de douleur.

Mme Bartholomew a décrit à ce propos la fréquence de ce type de problèmes et les améliorations apportées par son produit. Comme pour les finalistes précédents, les juges avaient bien des questions à lui poser.

Au bout du compte, les lauriers du Grand Prix du jury ont été posés sur Sophie Howe tandis que Rachel Bartholomew a remporté la palme du Prix du public. Bravo à ces entrepreneures talentueuses et créatives!

PHOTO – Quelques-uns des 140 participants à la soirée