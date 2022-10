Les dignitaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont procédé le 14 octobre à la pelletée de terre protocolaire soulignant le début des travaux de construction de la nouvelle école secondaire catholique de langue française de Vaughan, en présence de quelques politiciens. Cette nouvelle école secondaire catholique de langue française est en construction au 200, avenue Aberdeen à Woodbridge où était auparavant située l’école St. Francis of Assisi Catholic Elementary School du York Catholic District School Board. Elle pourra accueillir plus de 400 élèves de la 7e à la 12e année. Une garderie de langue française sera également construite sur le site afin d’offrir un service de garde à 49 enfants, soit 10 poupons, 15 bambins et 24 préscolaires.

« Nous remercions le ministère de l’Éducation de l’Ontario et le gouvernement du Canada d’avoir rendu possible la construction de cette nouvelle école secondaire catholique de langue française comprenant des locaux pour un service de garde. Une première au Csc MonAvenir! », s’est réjouie la présidente du Conseil, Geneviève Grenier.

« Les écoles catholiques de langue française de la région de York connaissent une croissance soutenue depuis de nombreuses années. Cette installation scolaire viendra répondre à un besoin pressant pour la communauté francophone locale », a souligné Maxime Papillon, conseiller scolaire de la région de York. Compte tenu de la forte hausse des effectifs à l’École secondaire catholique Renaissance à Aurora, la population étudiante a dû en effet être divisée, faute d’espace.

Un campus pour les 7e et 8e années, l’École intermédiaire catholique Renaissance est donc en opération sur le chemin Barrhill à Maple depuis septembre 2019. « Nous sommes ravis de voir ce projet devenir réalité. Nos élèves auront la possibilité de poursuivre leurs études secondaires en français plus près de chez eux et les jeunes familles auront accès à un nouveau service de garde francophone. Tout ça à la même adresse! », a renchéri le directeur de l’éducation, André Blais.

L’ouverture de cette nouvelle école secondaire est prévue pour septembre 2024. Le service de garde qui y aura pignon sur rue ouvrira ses portes au même moment. Les personnes intéressées peuvent suivre l’avancement du projet sur la page https://cscmonavenir.ca/projets-de-construction. Les consultations sur le réaménagement des secteurs de fréquentation scolaire seront entreprises dans les prochains mois.

Source : Csc MonAvenir

Vignette photo : De gauche à droite : Maurizio Bevilacqua, maire de Vaughan, Natalia Kusendova-Bashta, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée de Mississauga-Centre, Michael Tibollo, député de Vaughan-Woodbridge, Laura Smith, députée de Thornhill, Stephen Lecce, ministre de l’Éducation et député de Vaughan-King, Geneviève Grenier, présidente du Csc MonAvenir, Maxime Papillon, conseiller scolaire de la région de York, et André Blais, directeur de l’éducation.