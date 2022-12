L’Association marocaine de Toronto (AMDT) a célébré, dans le cadre du mois du patrimoine marocain en novembre, le 47e anniversaire de la Marche Verte et le 67e anniversaire de la fête de l’Indépendance, deux événements majeurs dans l’histoire de ce pays.

Pour ce faire, deux cérémonies de lever du drapeau marocain ont eu lieu le 17 novembre, l’une à l’Assemblée législative de l’Ontario et l’autre à l’Hôtel de ville de Toronto. Plusieurs dignitaires et représentants communautaires ont participé à ces deux événements dont le président de l’Assemblée législative de l’Ontario, Ted Arnott, le consul général du Royaume du Maroc, Rachid Zein, le député Sheref Sabawy, la cheffe de poste du Bureau de Québec à Toronto, Catherine Tadros, le juge de paix Mohammed Brihmi, la présidente de l’AMDT, Laila Fateh, le président de la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy, et le président sortant de l’AMDT, Faouzi Metouilli.

Les célébrations ont culminé le 19 novembre alors que l’AMDT recevait ses membres et plusieurs centaines d’invités au Metropolitan Centre de Scarborough pour la soirée culturelle, un gala au cours duquel la communauté marocaine fête ses traditions musicales et culinaires.

La francophonie était bien représentée avec la participation de plusieurs dirigeants dont Gilles Marchildon du Collège Boréal, Catherine Tadros du Bureau du Québec, Pierre-Emmanuel Jacob de l’Alliance française et des employés francophones d’origine marocaine qui œuvrent au sein de plusieurs autres organismes et universités, dont l’Université de l’Ontario français.

Cette grande fête annuelle était la première depuis 2019, début de la pandémie de COVID-19. Et pour la nouvelle présidente de l’AMDT, Laila Fateh, les Marocains de Toronto avaient hâte de pouvoir enfin célébrer en communauté.

« Ça fait du bien de se retrouver ici, entre nous, et de partager notre culture avec les autres, explique Mme Fateh qui a été élue à la présidence de l’organisme le 15 mai. Depuis que je suis arrivée au Canada en 2012, je me sentais très isolée et j’ai été intégrée malgré moi dans tout ce qui était anglophone. En 2018, j’ai été introduite à l’AMDT et, petit à petit, j’ai pu m’intégrer aux communautés marocaine et francophone. C’est à cause de mon expérience personnelle que je comprends mieux l’importance d’une bonne intégration communautaire pour les nouveaux arrivants marocains. »

Mme Fateh siège aussi au conseil d’administration d’Oasis Centre des femmes et comprend l’importance des collaborations sur le plan communautaire. « Je vois l’avenir de l’AMDT avec beaucoup de partenaires, beaucoup de travail au niveau psychosocial et j’aimerais que l’on devienne une plateforme pour les nouveaux arrivants. Nous leur offrons déjà divers ateliers au cours desquels nous travaillons sur la résilience communautaire. Il y a 50 000 Marocains dans la région de Toronto, alors je regarde l’avenir avec beaucoup d’espoir », conclut la présidente.

Durant ce banquet, les convives ont pu danser sur les rythmes chauds et envoûtants de la musique marocaine avec l’orchestre Bouchaib et la troupe Dquaiqya. Les participants étaient en grande partie vêtus de leurs plus beaux habits aux couleurs chaudes de leur pays d’origine. Une soirée très festive et réussie.

Photo : Ces femmes ont dansé sur la musique traditionnelle de la troupe Dquaiqya