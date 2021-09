Le président de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), Rémi Nolet, a annoncé le 1er septembre l’arrivée de Jean Grenier Godard au poste de directeur général de l’organisme.

Diplômé d’une maîtrise de l’Université de Lorraine, en France, M. Grenier Godard apporte avec lui plusieurs années d’expérience. Ancien directeur général de l’Alliance Française de Toronto, il a également été directeur dans plusieurs entreprises en France, dont l’École d’enseignement supérieur et l’École de Management ICN.

« L’AFRY est très heureuse d’avoir trouvé un candidat, au poste de direction générale, avec l’expérience nécessaire dans le milieu des organismes communautaires francophones en Ontario, confirme M. Nolet. Son expérience à titre de directeur de l’Alliance française de Toronto lui permettra rapidement de solidifier les bases de notre organisme.

« De plus, l’AFRY bénéficiera grandement de son leadership, de sa vision et de sa fierté francophone pour faire rayonner l’organisation, ses projets et ses services dans l’ensemble de la région.

« Nous sommes confiants que la nomination de Jean Grenier Godard donnera un nouveau souffle à notre organisme auprès des membres de la communauté francophone de la région de York et nos partenaires. C’est avec fierté que nous l’accueillons sein de la merveilleuse équipe de l’AFRY. »

Jean Grenier Godard a bien pris le temps de choisir le prochain défi à relever pour sa carrière.

« J’ai une réelle passion pour la francophonie et l’AFRY me donne accès à l’aspect communautaire, dit-il. À titre de nouveau résident de la région de York, j’ai hâte de découvrir la richesse culturelle et linguistique de la communauté francophone. Nous avons une place importante ici et je veux m’assurer que les liens et les services soient offerts selon les besoins. (…) C’est vraiment un beau défi. J’aimerais également remercier Joannie Blais et Mona Babin, directrices générales par intérim. Elles ont bien porté le flambeau de la direction durant la dernière année. »

M. Grenier Godard rencontrera les membres de l’équipe dans les prochaines semaines.

