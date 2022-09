C’est le 14 septembre qu’ont repris les activités du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français (UOF). Jacques Naud, élu lors de l’assemblée ordinaire du Conseil du 23 juin 2022 a été chaleureusement accueilli en tant que nouveau président. Il a rappelé le rôle essentiel de l’UOF dans la formation des prochains talents francophones et bilingues.

« Je suis honoré de devenir président du Conseil de gouvernance. Avec les nouveaux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés, les universités canadiennes ont un rôle absolument vital à jouer dans ces transitions qui façonnent l’avenir de nos sociétés. Avec l’UOF, nous complétons la boucle de l’éducation et de son continuum du primaire à l’université ici, dans le Centre-Sud-Ouest tout en amenant une valeur économique ajoutée à la ville de Toronto et au Canada.

« L’UOF est là pour tous ceux et celles qui souhaitent faire leurs cours en français et nous jouons un rôle de premier plan dans la mobilisation d’une main-d’œuvre qualifiée francophone et bilingue, capable de faire évoluer ce processus de transformation sociétale. Le Conseil et moi sommes impatients de continuer notre travail avec le recteur, Pierre Ouellette et toute l’équipe de l’UOF qui possède une vaste expertise; un atout alors que nous poursuivons nos efforts pour devenir le chef de file universitaire francophone en Ontario et ailleurs », affirme Jacques Naud.

Une administration qu’il connaît très bien

En avril 2018, M. Naud a été nommé par le gouvernement provincial au premier Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français pour un mandat de trois ans. En juin 2021, son mandat a été renouvelé par le gouvernement provincial pour les trois prochaines années. Il a assuré la vice-présidence du Conseil de gouvernance de septembre 2018 jusqu’en juin 2022. Au sein du Conseil, M. Naud a siégé au comité exécutif, au comité des ressources humaines, au comité stratégique de développement et de levées de fonds, ainsi qu’au comité des finances de l’audit et des infrastructures, le comité qu’il a présidé de juillet 2020 à juin 2022.

Un homme d’affaires terre à terre

Alors qu’il était de passage à l’UOF, M. Naud a pris le temps de venir se présenter et saluer les membres du personnel de l’Université.

« Jacques Naud est très connu dans la communauté francophone des affaires de la région et je suis convaincu que son expérience et son expertise en finances sauront mener l’UOF dans les mois à venir, ajoute le recteur et vice-chancelier de l’UOF, Pierre Ouellette.

« Jacques croit fermement en l’éducation et sa vision de l’apport économique des francophones et francophiles pour l’Ontario est à l’image de celle de l’Université. De plus, il souhaite sincèrement s’imprégner des connaissances de toutes et de tous et s’implique déjà dans nos différentes instances universitaires pour saisir le mieux possible leurs quotidiens. Il est aussi très impliqué dans les efforts philanthropiques de l’UOF. »

Biographie sommaire

Jacques Naud possède un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en services financiers de l’Université du Québec à Montréal. Fort de plus de 40 ans d’expérience, dont plus de 20 ans comme exécutif dans l’industrie des services financiers, il est maintenant consultant en gestion des opérations, ventes et développement des affaires dans le secteur des services financiers.

En plus de ses activités professionnelles, M. Naud a toujours été très impliqué dans la communauté franco-ontarienne, spécialement dans le milieu des affaires, de l’éducation et de la santé.

En février 2014, son engagement professionnel et communautaire lui a valu une nomination par le gouvernement provincial au comité consultatif de l’éducation postsecondaire en langue française dans le centre et le sud-ouest de l’Ontario qui a produit le rapport Le temps d’agir!

M. Naud siège aussi au conseil d’administration du Centre francophone du Grand Toronto depuis janvier 2022 et il a été membre du conseil d’administration du Théâtre français de Toronto, de la Fondation de l’Hôpital Montfort, de l’Alliance française de Toronto, du Club canadien de Toronto, ainsi que président du comité de suivi du Forum pancanadien sur le développement économique en francophonie canadienne.

Conseil de gouvernance de l’UOF

Le Conseil de gouvernance de l’UOF est composé actuellement de 21 membres. Son rôle est d’administrer et de gérer les affaires de l’Université conformément à la Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français. Chaque membre doit exercer les pouvoirs et fonctions de son mandat au mieux des intérêts de l’Université dans son ensemble avec diligence, intégrité, loyauté, transparence et bonne foi, en vue de défendre l’autonomie et l’indépendance de l’Université et de renforcer son image publique.

