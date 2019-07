TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario aide les familles de travailleurs à économiser en profitant de l’entrée gratuite dans 16 attractions de l’Ontario grâce au passeport Plaisirs numérique 2019. Cette année, le gouvernement offrira le passeport Plaisirs en ligne pour en faciliter l’accès aux familles.

Le passeport Plaisirs, valide jusqu’au 5 octobre, contient des coupons de réduction qui permettent à deux enfants en âge de fréquenter l’école primaire d’accéder gratuitement à 16 attractions de la province, s’ils sont accompagnés d’un adulte ayant payé l’entrée. Le passeport Plaisirs offre également un rabais de 5 $ sur le prix courant d’un permis de stationnement journalier dans les aires de fréquentation diurne des parcs provinciaux et permet de réaliser des économies totales de plus de 400 $ lorsque vous vivez des expériences historiques, naturelles, scientifiques et artistiques liées au curriculum pendant la saison estivale.

« L’été est l’occasion idéale de découvrir les nombreuses et formidables attractions que la province a à offrir, ce que la version numérique du passeport Plaisirs permet de réaliser facilement et à peu de frais, a déclaré Lisa MacLeod, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. J’encourage les familles ontariennes à demeurer en Ontario cet été et à profiter de cette offre exceptionnelle. » Le passeport Plaisirs 2019 est accessible en ligne à l’adresse OntarioFunPass.com.

PHOTO: La maison de Laura Secord, à Niagara-on-the-Lake, est une des attractions à visiter.