L’an dernier, le Club canadien de Toronto annonçait que RelèveTO devenait RelèveON. C’était désormais tous les jeunes professionnels et entrepreneurs francophones de l’Ontario, et non plus seulement de la Ville Reine, qui obtenaient ainsi l’occasion de se faire connaître. Le gala au cours duquel sont annoncés les lauréats s’est tenu cette année le jeudi 1er octobre en format web et à distance pour tous les participants.

La Société Radio-Canada, fidèle collaboratrice du Club canadien dans la diffusion de cet événement, a livré un produit de qualité en dépit des contraintes imposées par la pandémie. La soirée était animée par Marjorie April, épaulée de plusieurs de ses collègues de la société d’État. Elle a mentionné, en début d’émission, que le nombre de candidatures reçues pour cette première mouture provinciale du concours avait doublé comparativement aux années précédentes.

Quelques mots du président du Club canadien, Dominic Mailloux, s’imposaient : « Notre équipe a pu aller à la rencontre de cette belle jeunesse méritante aux quatre coins de l’Ontario français, et on a pu découvrir à quel point elle était diversifiée et engagée ». En effet, des Franco-Ontariens, non seulement de toutes les régions mais aussi de tous les horizons, ont posé leur candidature.

Le comité organisateur de RelèveON était formé d’une vingtaine de personnes et était coprésidé par Alexandre Blanchard et Gabrielle Comtois qui, comme d’autres intervenants, on fait remarquer que l’événement bénéficie de l’appui d’un vaste réseau entrepreneurial et communautaire.

Avant de laisser la parole aux finalistes et lauréats, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, s’est adressée au public. Elle a notamment mis en relief le rôle que peut jouer la communauté de langue française dans la relance de la province : « Nous savons que nous pouvons compter sur la communauté d’affaires francophone comme partie prenante dans le développement économique de l’Ontario ».

Valérie Picard

Les finalistes étaient connus depuis avril dernier. Ils ont tous eu l’occasion de se présenter au cours du gala et de parler de leur champ d’activité.

Dans la catégorie Jeune cadre, les finalistes étaient Mathieu Langelier (directeur général de l’Association Actuarielle Internationale), Alexandre Lemieux (directeur général – Groupe Solutions de gestion des risques – à la Banque Nationale du Canada) et Valérie Picard (directrice générale et artistique au Conseil des arts de Hearst).

C’est cette dernière qui a décroché la palme dans sa catégorie. Les arts sont manifestement une passion pour Mme Picard, qui dit que se distinguer à RelèveON est une occasion de faire connaître l’organisme dont elle a la responsabilité. « J’aimerais donc remercier et partager ce prix avec le personnel du Conseil des arts de Hearst, son conseil d’administration passé et présent et toute la grande famille des travailleurs culturels de l’Ontario français », a lancé la récipiendaire.

François Nadeau

Au chapitre de la catégorie Jeune entrepreneur, trois autres personnes étaient en lice : Mélissa Deschênes (graphiste à Design de Plume), Othalia Doe-Bruce (fondatrice et directrice générale d’InnovFin Consulting Inc.) et François Nadeau (maître-fromager et propriétaire de La Fromagerie Kapuskoise).

C’est, figurativement parlant, sur la tête de M. Nadeau que les lauriers ont été déposés. Comme il l’a expliqué, fonder une fromagerie est un projet qui a demandé de la recherche, une formation et beaucoup de travail et revenir dans sa région fut un choix délibéré. « C’est un grand honneur de recevoir ce prix, a commenté l’homme d’affaires. Ça valorise énormément le travail que moi et mon équipe avons fait envers cette entreprise. »

Pour ce qui est de la catégorie Jeune professionnel, les finalistes n’en étaient pas moins excellents : Shana Jeyakumar (ingénieure à la conception des produits chez Crystal Claire Cosmetics), Alina Sklar (avocate) et Benoit Boulanger (associé et ingénieur chargé de projet en structure à Read Jones Christoffersen Ltd.).

Benoit Boulanger

Enfant, M. Boulanger ne se voyait pas ingénieur mais son intérêt pour les mathématiques l’a fait changer d’idée. Cela lui a aussi permis de devenir un lauréat RelèveON! Il travaille présentement à l’aménagement des tours CIBC Square, en construction au centre-ville de Toronto, mais il ne s’agit pas là de son unique satisfaction : « J’ai toujours été très fier, dans mon parcours à Toronto, de rappeler que le français est une des deux langues officielles au Canada ».

La nouvelle catégorie Jeune leader inclusif mettait sur la sellette des initiatives d’ordre sociale et ses finalistes étaient Christine Dikongué (membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce noire du Canada), Dorine Tcheumeleu (fondatrice et présidente-directrice générale d’Épelle-moi Canada) et Soumeya Abed (chercheure et maître de conférences à l’Université McMaster).

Ce n’est pas tant à titre de scientifique que Mme Abed a été sélectionnée par le jury que pour avoir créé Symbiosis, un programme de cohabitation pour les aînés et les étudiants universitaires. « Ce qui me rend fière dans mon travail que je fais avec Symbiosis, c’est de voir l’impact sur la vie des gens », explique-t-elle, ajoutant que cette initiative est mutuellement bénéfique pour les participants et permet de briser leur isolement.

Soumeya Abed

D’autres personnalités ont été honorées au cours du gala.

Julia Deans, dont le curriculum vitae est long comme le bras et qui occupe aujourd’hui le poste de présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada, a reçu le Prix Hommage. Francophile, elle a levé son chapeau aux organisateurs du concours et à tous ceux qui gravitent autour d’eux : « La communauté francophone a rendu ma vie plus riche et plus agréable et j’ai l’impression que c’est moi qui devrais décerner un prix au Club canadien de Toronto ».

Le nouveau Prix Coup de cœur du Jury est revenu à Dènik Dorval, gestionnaire de projets à l’ACFO Ottawa. Dans le cadre de ses fonctions, il travaille au financement d’une cinquantaine de programmes promouvant le bilinguisme dans la capitale nationale et c’est sa grande fierté : « Impliquer la communauté dans les décisions économiques a un impact important pour le développement de notre francophonie et nos projets communautaires et économiques ».

Le lancement de l’édition 2021 de RelèveON aura lieu le 3 décembre prochain. Les milieux communautaire et entrepreneurial franco-ontariens réserveront encore une fois de belles surprises.

PHOTO – Dominic Mailloux