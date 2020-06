Les dirigeants et une vingtaine de membres de Francophonie en Fête ont procédé de façon virtuelle à leur 15e assemblée générale annuelle le jeudi 25 juin. La présidente par intérim, Hélène Foliot, a accueilli d’entrée de jeu les participants et présenté les membres du conseil d’administration de l’organisme. La rencontre était présidée par Jean-Pierre Boué.

Le directeur général de Francophonie en Fête, Jacques Charette, a fait un bilan de la dernière édition du festival qui s’est étalée sur une période de 10 jours en septembre 2019. Au total, 24 activités d’éducation artistique, dont 21 ateliers et 3 conférences dans les écoles des Conseils scolaires Viamonde et MonAvenir donnés par différents artistes de la région.

« Le but de ces rencontres est de démontrer l’importance d’utiliser le français dans une optique de création, explique M. Charette dans son rapport, ce qui donne aux jeunes un sentiment d’appartenance à leur communauté et la fierté d’être francophone. » Une vingtaine de spectacles gratuits ont été présentés sur la scène extérieure du quartier de La Distillerie.

« Francophonie en Fête aspire à mobiliser et satisfaire un large public, jeunes et moins jeunes, en se voulant rassembleur, ajoute le directeur général. Nous nous assurons de mobiliser plus de 8000 francophones et francophiles à participer pendant 10 jours à un festival incontournable. Nous avons mobilisé une soixantaine de bénévoles dans la réalisation d’un festival axé sur les arts de la scène dans un climat de partage, en matière de développement culturel, et renforcé les liens entre francophones de notre communauté ce qui a favorisé un sentiment d’appartenance à la francophonie. »

Pour le spectacle de clôture de la Semaine de la Francophonie en mars 2019, l’organisme culturel a aussi présenté un spectacle d’humour avec Rosalie Vaillancourt et les humoristes en herbe du Concours LOL-Mort de rire Gabrielle Poirier, Gabriel Burelle et Mickaël Girouard. Les cinq spectacles en salle ont connu passablement de succès, soit celui de l’humoriste Louis-José Houde le 25 septembre, le concert de Julie Kim et Corneille au théâtre Isabel Bader et le grand spectacle afro-caribéen avec Abel Maxwell et Emmanuel Jal au théâtre Al Green.

Puis le trésorier Steve Murphy a présenté les états financiers et les activités de l’année financière 2019-2020 ont engendré un manque à gagner d’un peu plus de 10 000 $. Quant au renouvellement des mandats au conseil d’administration (CA), trois directeurs quitte l’équipe cette année, soit Hélène Foliot, Sara-Christine Gemson et Lilia Khodja. Cinq personnes avaient envoyé une lettre d’intérêt au CA et quatre d’entre elles se sont présentées durant la rencontre virtuelle. Les nouveaux candidats Sarah Borde, Marin Stemmelen, Daniel Birru, Iris Mihaila et Caroline Napier ont été élus par acclamation et une rencontre du CA en juillet déterminera des rôles au sein du comité exécutif.

L’édition 2020 de Francophonie en Fête est déjà planifiée et dépendra en grande partie de la situation sanitaire lors des 10 jours d’activités prévues entre le 24 septembre et le 3 octobre 2020. La 15e édition du festival Francophonie en Fête offrira 24 spectacles gratuits les 24, 25, 26 et 27 septembre sur une scène extérieure de La Distillerie avec Beergarden.

« À travers un choix de programmation judicieux, l’édition 2020 se voudra extravagante, dynamique et représentative de l’effervescence artistique et multiculturelle francophone de Toronto, et d’ailleurs en Ontario », conclut M. Charette, sous toutes réserves. Il attend la décision de la Ville de Toronto pour les rassemblements extérieurs et intérieurs, et des aménagements sur le site de La Distillerie et au théâtre Isabel Bader seront prévus pour respecter la distanciation sociale et les normes du gouvernement de l’Ontario. Les organisateurs annonceront cet été les artistes prévus pour les spectacles en salle des 2 et 3 octobre. Une décision sera prise plus tard à savoir si certaines de ces prestations seront présentées de façon virtuelle pour rejoindre un plus grand nombre de personnes à cause de la COVID-19.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Chaque année, les organisateurs mettent sur la sellette des artistes de talent.