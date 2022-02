En partenariat avec le Salon du livre de Toronto et l’Université de l’Ontario français (UOF), Francophonie en fête est heureux de présenter en concert, le 19 mars, Natasha Kanapé.À partir de 15 h aura lieu une table ronde en compagnie de l’artiste en direct du Salon du livrequi se tiendra cette année à l’UOF.

Puis, à l’agorade l’UOF, suivra un Vin et Fromage à 18 h et, le spectacle de Natasha Kanapé, précédé à 19 h, de Frédéric Gary Comeau.

Natasha Kanapé

Poète-performeuse, comédienne, artiste visuelle et militante pour les droits autochtones et environnementaux, Natasha Kanapé est une Innue originaire de Pessamit sur la Côte-Nord au Québec.

Elle s’est notamment signalée aux yeux de la critique avec la publication chez Mémoire d’encrier de trois recueils de poésie acclamés : N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (2012), Manifeste Assi (2014) et Bleuets et abricots (2016).

Avec Deni Ellis Béchard, les deux écrivains ont échangé des lettres sur le racisme entre Autochtones et non-Autochtones. De ce projet est né Kuei je te salue : conversation sur le racisme (Écosociété 2016), proposant un dialogue entre les peuples aux jeunes des écoles du Québec et d’ailleurs sur la discrimination et le rapport à l’Autre.

Depuis, Natasha Kanapé ne cesse de sillonner les territoires du Québec, du Canada et maintenant du reste du monde dans des conférences, des performances et des collaborations avec des artistes de toutes origines.

Car ses mots, elle les met aussi en musique au cours de spectacles qui rendent hommage à la culture des Premières Nations. C’est le spectacle Nui-Pimuten – Je veux marcher que Natasha Kanapé proposera le 19 mars prochain à l’UOF, 9, rue Lower Jarvis à Toronto.

Diane Tell

Dans le cadre de la Semaine de la francophonie de Toronto, Francophonie en Fête présentera Bonjour Printemps avec, en première partie, Mimi O’Bonsawin suivi du spectacle de Diane Tell le 26 mars à 19 h 30 au Daniels Spectrum, 585, rue Dundas Est à Toronto.

Faut-il encore présenter Diane Tell, sa voix envoûtante, ses textes empreints de romantisme et ses nombreuses chansons à succès oscillant entre pop et jazz?

Pour le plus grand plaisir de ses fans torontois, Diane Tell présente le spectacle Haïku. Conçu en Suisse où elle réside et enregistré à Montréal, il est réalisé par le talentueux Fred Fortin et offre quelques tonalités plus folk. Diane Tell est accompagnée de ses musiciens ainsi que de l’artiste FARLEY avec qui elle collabore depuis une dizaine d’années.

Visitez le site de Francophonie en fête pour tout renseignement et la billetterie.

SOURCE – Francophonie en Fête

PHOTO – Diane Tell