Cette année, la 15e édition du festival de musique Francophonie en Fête est présentée entièrement en ligne, tout à fait gratuitement. La diversité francophone est encore une fois en vedette grâce à une brochette d’artistes primés d’ici et d’ailleurs, en spectacles proposés sur trois fins de semaine consécutives.

La première tranche du festival se trouvera en ligne depuis le site de Francophonie en Fête dès les 6 et 7 novembre. Le Trio Hassiba et Mehdi Cayenne ouvriront le bal virtuel le vendredi soir, et le samedi s’ajouteront Ambiance et Alpha Rhythm Roots.

Le Trio Hassiba est un jeune groupe canadien composé d’anciens élèves et lauréats des conservatoires de Minsk au Bélarusse et d’Odessa en Ukraine où ils se sont connus durant leur solide formation classique. Rouslan est le violoniste, Danyl le pianiste et Hassiba la contrebassiste. Leur répertoire est classique. Le trio se produit régulièrement en concert, public et privé. Leur spectacle de l’année dernière à l’Alliance française pour l’anniversaire de la naissance de Mozart a connu un vif succès. Aujourd’hui le trio se diversifie en jouant aussi du jazz, de la musique expérimentale ainsi que des partitions modernes.

Mehdi Cayenne est, quant à lui, un auteur-compositeur-interprète franco-ontarien d’origine algérienne. Il marie la chanson francophone au funk, au post-punk et au folk, en y ajoutant des éléments de hip-hop et de musiques du monde.

Pour sa part, Ambiance offre une expérience unique en revisitant un large répertoire de la chanson française allant du classique au contemporain, d’Édith Piaf en passant par Stromae, le tout dans un style inoubliable.

Alpha Rhythm Roots, en collaboration avec plusieurs des meilleurs musiciens de Toronto, se spécialise dans les instruments de percussion à tambour Doundoun, mais joue également du djembé parmi d’autres instruments de musique à percussion de l’Afrique de l’Ouest.

Francophonie en Fête ajoutera d’autres prestations en ligne les 13 et 14 novembre, puis une dernière série de spectacles sera disponible les 20 et 21 novembre. Tous ces spectacles s’ajoutent aux spectacles déjà en ligne depuis le 25 septembre, soit trois concerts virtuels : Mélissa Ouimet, Abel Maxwell et Cindy Doire en prestation à l’occasion du Jour des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens.

Au total, 15 prestations qui demeureront accessibles gratuitement, pendant quelques mois, sur le site francophonie-en-fete.com.

SOURCE – Francophonie en Fête

PHOTO – Alpha Rhythm Roots