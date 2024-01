La lieutenante-gouverneure de l’Ontario et chancelière de l’Ordre de l’Ontario, Edith Dumont, a annoncé 25 nouvelles nominations à l’Ordre de l’Ontario pour 2023.

L’Ordre de l’Ontario, la plus haute distinction honorifique de la province, rend hommage à des personnes remarquables qui ont contribué de manière exceptionnelle à bâtir une province, une nation et un monde plus forts. Les membres de l’Ordre sont issus de tous les milieux et représentent divers secteurs de la société, notamment la fonction publique, le monde des affaires, le journalisme et les soins de santé.

« En ma qualité de chancelière de l’Ordre de l’Ontario, j’ai le privilège de féliciter les lauréates et lauréats de l’Ordre pour l’année 2023. Ces Ontariens ont fait preuve des plus hauts niveaux de mérite, d’excellence et de dévouement dans leurs disciplines respectives et ont apporté une contribution significative pour le pays et le monde entier », a déclaré Mme Dumont. Notre province est reconnaissante de leurs remarquables contributions qui nous inspirent tous à devenir des leaders et des acteurs du changement. »

Parmi les lauréats 2023 se trouve Florence Ngenzebuhoro. En sa qualité de directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto, Mme Ngenzebuhoro aide chaque année de nombreux immigrants francophones. Arrivée en 1994 en tant que réfugiée du Burundi, elle a dû naviguer dans des services d’aide fournis dans une langue qui lui était inconnue. C’est ainsi qu’est né le désir d’aider les autres et l’engagement sans faille de veiller à ce que tous les nouveaux arrivants soient traités avec empathie et dignité. Elle a été reconnue comme l’une des plus influentes avocates des droits des minorités au Canada. Ses initiatives ont contribué à faire de l’Ontario un endroit plus inclusif et plus accueillant.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo (CFGT) : Parmi les lauréats de l’Ordre de l’Ontario 2023 figure Florence Ngenzebuhoro.