De gauche à droite : Les représentants de l’AFO – Carol Jolin, Peter Hominuk et Carl Lamarche – ainsi que la députée Mona Fortier.

Crédit photo : AFO

Le gouvernement du Canada reconnaît que des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) fortes célèbrent notre histoire et notre identité communes et jouent un rôle important dans le développement et la diversification économiques.

La députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé, le mercredi 30 janvier, que FedDev Ontario verse 1,25 million $ à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) pour exécuter un nouveau programme destiné à renforcer les communautés francophones du sud de l’Ontario, à attirer des investissements et à créer des emplois.

Grâce à ce soutien, l’AFO lance Effet multiplicateur, un programme qui aidera au moins 50 entreprises et organismes francophones à but non lucratif, y compris ceux qui s’adressent aux jeunes, aux femmes et aux nouveaux immigrants. Les bénéficiaires recevront entre 2500 $ et 25 000 $ en financement et en services pour des initiatives locales dans la région afin de maximiser l’incidence de leurs projets et de leurs services pour les communautés francophones. Grâce à ce nouveau programme, l’AFO prévoit créer jusqu’à 75 emplois dans le sud de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements, y compris sur la façon de présenter une demande, visitez le site www.monassemblee.ca.

« Ce financement offert à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario favorisera la croissance économique ici à Ottawa et dans tout l’Ontario en répondant aux besoins uniques des communautés francophones. Ce projet favorisera le développement et la diversification de l’économie, attirant les investisseurs et créant de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne », a indiqué Mona Fortier, députée d’Ottawa-Vanier

Pour sa part, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario se réjouit du financement de FedDev Ontario parce qu’il offre une excellente occasion de renforcer le riche tissu culturel des communautés francophones tout en favorisant leur croissance économique et l’innovation. « Il améliorera la capacité de nos communautés franco-ontariennes en ce qui a trait à offrir et obtenir des services répondant à leurs besoins », a fait valoir Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.