Le Parti conservateur du Canada a remporté l’élection fédérale partielle tenue le lundi 4 mars dans la circonscription de Durham, située à l’est de Toronto.

Le candidat conservateur Jamil Jivani, un avocat et commentateur, a obtenu plus de 55 % des voix selon presque tous les sondages publiés tard en soirée. Le candidat du Parti libéral Robert Rock a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix, et le candidat néo-démocrate Chris Borgia s’est classé troisième.

M. Jivani a célébré sa victoire en remerciant ses alliés et en s’attaquant à ses rivaux de ce qu’il a appelé « l’élite libérale » qui, selon lui, rendent la vie plus difficile et plus coûteuse à la classe ouvrière. Bien que Durham soit un bastion conservateur, c’est l’une des plus grandes marges de victoire que le parti ait obtenu dans la circonscription au cours des 20 dernières années.

L’élection partielle a été rendue nécessaire par la démission, l’année dernière, du député et ancien chef conservateur Erin O’Toole.

Le succès de Jamil Jivani survient alors que le Parti conservateur continue de progresser dans les sondages d’intentions de vote des Canadiens devant le Parti libéral au pouvoir.

Dans son discours de victoire, Jamil Jivani a lancé que c’est son parti qui représentera le mieux les valeurs des communautés lors des prochaines élections fédérales, qui doivent avoir lieu d’ici l’automne 2025. Sous la direction du chef conservateur Pierre Poilievre, le parti apportera du changement dans ce pays, a-t-il assuré.

Pierre Poilievre a souligné la victoire sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en félicitant Jamil Jivani.

Source : La Presse canadienne