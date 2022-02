Réseau Ontario avait pris la très difficile décision d’annuler l’édition de Contact ontarois qui devait se tenir à Ottawa en janvier 2022. L’équipe présente maintenant une formule adaptée et virtuelle du 4 au 7 avril prochain en minimisant tout risque de propagation lors de son événement. Réseau Ontario connaissait l’impact d’une telle nouvelle pour l’industrie des arts en Ontario français. C’est pourquoi l’équipe a travaillé sans arrêt quelques semaines afin de trouver une solution rapide, efficace, mais avant tout sécuritaire pour les artistes, techniciens et équipe. À la suite de plusieurs messages d’amour de la part des diffuseurs et de la compréhension remarquable des artistes et participants de l’industrie des arts, l’organisme présentera un Contact ontarois adapté et 100 % virtuel.