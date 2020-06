Lors de sa première réunion qui s’est tenue le 11 juin par visioconférence, le conseil d’administration (CA) du Club canadien de Toronto, élu lors de l’assemblée générale annuelle du 13 février dernier, a procédé à l’élection des membres de son comité exécutif (CE).

Les administrateurs ayant reconduit les membres sortants, le CE pour la saison 2020-2021 se compose comme suit : Dominic Mailloux (Directeur, Ressources humaines, programmes d’avions Global et site de Toronto Bombardier, Avions d’affaires) à la présidence, Lise Béland (Vice-présidente, Toronto et Centre-Sud-Ouest Collège Boréal) à la vice-présidence, Luc Girard (membre du partenariat Mercer Canada) à la trésorerie et Wescar Eliscar (consultant en développement économique) au secrétariat.

« Je remercie les administrateurs du Club de m’avoir renouvelé leur confiance pour une troisième année. D’ores et déjà, notre CA se prépare à offrir à la communauté une saison 2020-2021 riche en événements, afin de souligner avec éclat notre 35e anniversaire », a commenté Dominic Mailloux.

Par ailleurs, et pour tenir compte de la situation liée à la pandémie actuelle, le conseil d’administration du Club canadien de Toronto a décidé de prolonger la validité des adhésions venant à échéance au cours du premier semestre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

SOURCE – Club canadien de Toronto