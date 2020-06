Dans le cadre des webinaires hebdomadaires organisés par l’équipe des conseillers en Employabilité et Immigration de la Société économique de l’Ontario (SEO) visant à favoriser la résilience durant et après la pandémie du coronavirus, ainsi qu’à atténuer l’impact de cette dernière sur l’entrepreneuriat, l’immigration et l’employabilité, une rencontre virtuelle ayant pour thème « Préparons-nous à la reprise : optimiser LinkedIn au service de la recherche d’emploi » s’est déroulée le vendredi 12 juin.

Le sujet pourrait paraître quelque peu vieux jeu mais, pour l’avoir suivi, son utilité est sans appel. Et pour preuve, après un petit sondage réalisé au début de l’évènement, tous les participants s’avéraient avoir un profil sur LinkedIn, à l’image des deux nouveaux utilisateurs par seconde que comptabilise le réseau social professionnel aux quatre coins de la planète.

Toutefois, et c’est bien là où le bât blesse, environ la moitié des participants à cette rencontre n’a jamais été contactée par un employeur par le biais de cet outil! C’est dire que s’inscrire sur LinkedIn est une chose, mais savoir optimiser son utilisation en est une autre.

L’autre point qui pourrait achever de convaincre les plus réticents se situe de l’autre côté de la barrière, chez les employeurs. En effet, on apprend par Erica Groome, conseillère en employabilité et en entrepreneuriat au sein de la SEO, que 45 % des utilisateurs de LinkedIn appartiennent à la haute direction, c’est-à-dire au cercle décisionnel en matière de recrutement, 77 % à 85 % des recruteurs utilisent LinkedIn et 87 % d’entre eux vérifient les profils des candidats sur cette plateforme.

De ce pas, le mot d’ordre de ce webinaire ne pouvait être autre que : savoir tirer avantage de cette puissance en créant et en gérant un profil LinkedIn optimisé. Cela passe, notamment, par une présence quasi quotidienne sur le réseau ainsi que par la création d’un profil avec des mots clés à la manière d’une campagne de marketing pour ne citer que ces deux éléments.

Il est donc indéniable que LinkedIn est l’outil par excellence des temps modernes pour rechercher du travail et se faire valoir sur le marché du travail. Cependant, le bon vieux réseautage en face à face à la peau dure, car ce moyen demeure toujours le plus efficace. À en croire Erica Groome, « 68 % des professionnels accordent plus d’importance aux interactions en face à face et 70 % à 85 % des emplois sont obtenus par réseautage ». On ne change pas une équipe qui gagne!

SOURCE – Soufiane Chakkouche