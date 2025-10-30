Le Métropolitain

C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que le groupe Diable à Cinq a fait vibrer la salle du théâtre Spadina le samedi 19 octobre, devant un public venu célébrer la musique folk-acoustique francophone.

Malgré un délai de plus de cinq heures en raison d’un vol retardé, le groupe – qui avait eu un concert la veille à Rimouski – n’a toutefois pas manqué d’énergie. Les membres ont à peine eu le temps d’effectuer leurs vérifications d’usage avant de monter sur scène, mais dès les premières notes, l’enthousiasme du public était palpable. Les spectateurs se sont levés, ont dansé et ont partagé avec les artistes un moment convivial intense.

Certains spectateurs avaient fait le déplacement depuis le Québec pour assister à ce concert très attendu, preuve de l’engouement que suscite le quintette. Ce spectacle s’inscrit dans l’année anniversaire du groupe, qui célèbre ses 10 ans de carrière en 2025, après une récente tournée au Japon.

Le concert de Toronto a ainsi permis aux spectateurs de retrouver toute la vitalité et la créativité de Diable à Cinq, dans une soirée où la musique et la joie de vivre ont pris le pas sur la fatigue accumulée par les artistes.

Source : Aby Vignon

Photo (Crédit : AFT) : Diable à Cinq