Trois élèves du Conseil scolaire Viamonde (CVV) participeront à la Grande finale internationale de la DictéePaul Gérin-Lajoie (P.G.L.). Lune Guérin Bresson, Samuel Otazo et Daria Andreea Ilas respectivement des écoles élémentaires La Mosaïque, Paul-Demers et Charles-Sauriol de Toronto sont sortis gagnants de la finale régionale de la DictéeP.G.L. et ont ainsi mérité leur droit d’accéder à la finale qui se tiendra le 19 mai à Montréal.

Viamonde encourage la participation des élèves à la Dictée qui met en valeur l’usage et la maîtrise de notre langue. Non seulement celle-ci permet de renforcer leur habilitée d’écriture en français, mais aussi de découvrir l’étendue de la francophonie. En effet, ce seront au total 76 finalistes qui participeront à l’étape ultime de la compétition internationale.

La Dictée P.G.Lde la Fondation Paul Gérin-Lajoie est une compétition éducative mise en place il y a 28 ans. Depuis, ce sont près de 7 millions de jeunes qui ont été sensibilisés aux enjeux du monde qui les entoure et à l’importance du français. Plusieurs écoles canadiennes et américaines tiennent des compétitions régionales.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde