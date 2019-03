Le concours d’épellation Épelle-moi Canada (ÉMC) est de retour pour une troisième édition et, le 2 mars dernier, des dizaines d’élèves de la région de York ont convergé avec leurs parents vers l’école secondaire Norval-Morrisseau à Richmond Hill pour une journée de compétitions. Les écoles participantes étaient Pape-François, Le Petit Prince, Saint-Jean, Norval-Morrisseau, Académie de la Moraine, Renaissance et Sainte-Marguerite-Bourgeoys du côté francophone. De plus, cinq écoles d’immersion française étaient aussi au rendez-vous pour bien se classer dans les catégories de cycle primaire, moyen et intermédiaire.

Du nouveau cette année, les dirigeants d’ÉMC ont introduit une version améliorée de leur logiciel d’apprentissage nommé Application de pratique en ligne. « Grâce à cette application, la littératie s’intègre au numérique afin d’enrichir l’expérience éducationnelle de nos jeunes en français et de mieux les outiller pour combattre l’insécurité linguistique à laquelle ils font face », explique la présidente et directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu.

La présidente du secteur de York et des environs, Gayathiry Prabakaran est un bel exemple des efforts concentrés auprès des communautés immigrantes pour promouvoir le bilinguisme dans la grande région de Toronto. D’origine sri-lankaise, elle est enseignante en immersion française et est fière de voir des enfants de toutes origines participer à ce concours d’épellation en français.

« L’expérience acquise par les jeunes avec ce programme est inestimable, explique Mme Prabakaran. À travers l’apprentissage de l’orthographe, ils traversent plusieurs types d’émotions. En tant que parent, j’ai vécu le découragement de mes enfants quand ils ont été éliminés pendant la compétition. Cependant, en leur faisant comprendre que juste le fait de participer à ÉMC fait d’eux des champions, cela leur donne le courage et la détermination de continuer à participer. C’est ainsi qu’ils ont développé la résilience. »

Le prochain rendez-vous pour tous ces heureux élus aura lieu le 5 mai prochain à Toronto alors que tous les finalistes des concours régionaux s’affronteront pour remporter les championnats provincial et national. Pour plus de renseignements : www.epellemoicanada.ca.

Les finalistes à ce concours régional sont :

Cycle primaire: 1re place, Nicholas Mathieu (école Saint-Jean), 2e place, Felix Zhou (école Michaëlle Jean), 3e place, Roen Derafshan (école Michaëlle Jean)

Cycle moyen: 1re place, Sophie Bouvet (école Saint-Jean), 2e place, Emmanuel Naguib (école Sainte-Marguerite-Bourgeoys), 3e place, Jacob Johns (école Pape-François)

Cycle intermédiaire: 1re place, Evan Faure (école Pape-François), 2e place, Brandon Oh (école Renaissance), 3e place, Gabrielle Latouche (école Norval-Morrisseau)

PHOTO: Les finalistes aux compétitions de la région de York