Le 7 novembre, à l’occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a organisé une diffusion pour présenter une série de capsules vidéo juridiques destinées à informer les nouveaux arrivants francophones sur leurs droits au Canada.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Les Services juridiques, en collaboration avec le programme d’accueil des immigrants, ont lancé une série de capsules vidéo destinées à informer les francophones sur des thèmes essentiels tels que le logement, l’emploi, la consommation, le système judiciaire et les droits de l’enfant. Ce projet vise à rendre le droit plus accessible à tous, qu’ils soient nouveaux arrivants ou résidents de longue date, en leur permettant de mieux connaître leurs droits et obligations.

Présentées en avant-première lors d’une séance animée par Siham Barhomi, du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), ces vidéos ont suscité un vif intérêt. Me Aïssa Nauthoo, avocate et notaire, a rappelé l’importance de « bien connaître ses droits pour éviter les pièges courants », soulignant que « chaque personne, peu importe son origine, doit pouvoir les faire valoir ». Elle a insisté sur la nécessité pour les nouveaux arrivants d’être bien informés afin d’éviter les abus.

De son côté, Me Sébastien Budd, représentant du ministère de la Justice, a salué cette initiative qu’il considère comme « une véritable richesse pour la communauté francophone ». Selon lui, offrir un accès à la justice en français constitue un outil essentiel pour les personnes qui s’établissent au Canada.

Les capsules, conçues sous forme de mises en situation entre avocats et immigrants, abordent des situations concrètes du quotidien. Dans l’une d’elles, consacrée au droit du logement, Aminata, nouvelle arrivante, demande à Me Aurelus si son propriétaire est en droit d’exiger deux mois de loyer en garantie et des documents personnels. L’avocat explique que ces demandes peuvent être abusives et rappelle l’importance, pour les locataires, de connaître leurs droits afin d’éviter les pratiques illégales.

Regroupées par thèmes, les vidéos traitent notamment des droits liés à la consommation, au logement, aux enfants, à l’emploi et au système judiciaire. Leur objectif est évident : offrir un contenu clair, pratique et en français pour renforcer la confiance des nouveaux arrivants envers le système juridique canadien.

La session s’est conclue par un échange avec le public. À la question d’un participant sur les moyens de convaincre un propriétaire malgré l’absence d’emploi ou d’historique de crédit, un expert a suggéré le recours à un garant, une solution souvent utilisée pour faciliter l’accès au logement.

Ces capsules vidéo seront bientôt accessibles sur les plateformes numériques et le site web du CFGT, afin de rejoindre le plus grand nombre de nouveaux arrivants et de contribuer à une meilleure intégration des francophones en Ontario.

Photo : Sur cette vidéo, Aminata, une nouvelle arrivante, consulte Me Aurelus, avocat spécialisé en droit du logement. (Crédit : journal Le Métropolitain)