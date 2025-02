Christiane Beaupré

C’est avec une profonde tristesse que Le Métropolitain a appris le décès soudain de Diane Saint-Pierre dans la nuit du 13 au 14 février, à l’âge de 67 ans, dans son appartement de la Place Saint-Laurent à Toronto. Impliquée activement dans la communauté, elle a marqué de nombreuses vies par son dévouement, son professionnalisme et son immense générosité.

Diane Saint-Pierre était une figure incontournable du milieu associatif. Elle occupait le poste de secrétaire du conseil d’administration de Centres d’Accueil Héritage (CAH) et le même poste auprès du Club de l’Âge d’or du Sacré-Cœur. Elle était également présidente du Club Richelieu du Grand Toronto, où elle a joué un rôle essentiel dans la promotion de la francophonie. Son engagement et sa bienveillance ont laissé une empreinte indélébile au sein de ces organisations et dans le cœur de ceux qui l’ont côtoyée.

« Le Club Richelieu est en deuil. Ses membres vont manquer son leadership, son expertise et son enthousiasme, a déclaré R/Faouzi Metouilli, vice-président du Club Richelieu. Pour honorer son engagement, nous allons poursuivre nos activités, dont le Concours d’art oratoire, qui lui tenait tant à coeur. »

Isabelle Girard, ancienne directrice générale de CAH, est bouleversée par cette perte. « Je suis toujours sous le choc. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma peine. Diane était une personne exceptionnelle, et totalement unique. Notre relation a commencé comme une de travail par l’entremise de CAH, et je me souviens m’être dit alors que j’avais rarement rencontré quelqu’un avec un tel sens de l’organisation et une éthique de travail exemplaire. Puis, elle est devenue une amie, en raison de sa droiture, de sa générosité et de sa gentillesse! »

Le décès de Diane Saint-Pierre laisse un vide immense au sein de la communauté francophone de Toronto. Son souvenir restera gravé dans nos mémoires et son héritage perdurera à travers ceux qu’elle a inspirés et aidés au fil des années.

Veuillez noter que ce texte sera mis à jour dès que des renseignements concernant les funérailles seront disponibles.

Photo : Diane Saint-Pierre était une femme très engagée dans la communauté francophone de Toronto.