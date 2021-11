La galerie Thompson Landry propose De toutes petites histoires, une exposition de 27 nouvelles œuvres de France Jodoin. Cette superbe exposition de peintures à l’huile de style impressionniste est présentée dans l’espace Stone Distillery de la galerie Thompson Landry jusqu’au 12 décembre.

Comme le titre De toutes petites histoires le suggère, cette série d’œuvres remarquables démontre la beauté et l’étendue de la technique et du sujet de France Jodoin. Chaque tableau, qu’il s’agisse d’un paysage, d’un paysage marin ou urbain, raconte sa propre histoire, à laquelle l’artiste invite le spectateur à participer. Les personnages sont prédominants dans cette série et jouent un rôle important.

L’artiste a su capter chacun d’entre eux à un moment donné. Et nous ne pouvons-nous empêcher de nous demander quelles sont leurs histoires. Que viennent-ils de leur arriver? Que va-t-il se passer?

« Tout le monde a une histoire à raconter et bien souvent ces histoires nous informent sur leur vision du monde, y compris de l’art qu’ils voient. Je veux que les gens se connectent à mon travail de manière viscérale et y apportent leur propre interprétation, plutôt que de leur présenter une histoire complète », affirme l’artiste.

Le mélange de la mer et de la terre. Le ciel et les paysages se brouillent. Le temps et les frontières tombent. Le style indéfini de ses compostions permet aux distractions de la vie quotidienne contemporaine de laisser place à des espaces atmosphériques où l’esprit est libre d’imaginer.

Ils invitent l’œil à s’attarder et l’esprit à s’arrêter et à plonger un instant vers l’intérieur, loin de l’agitation de la vie moderne. Le spectateur est invité à déchiffrer les détails de ces peintures à travers la portée de leurs propres expériences, laissant leur propre sens de l’histoire devenir une partie intégrante de leur interaction avec France Jodoin et les images étonnantes qu’elle crée.

Le travail de France Jodoin est motivé par plusieurs de ses expériences, rêves et désirs. Ce qu’elle peint peut être le résultat d’un paysage vu dans ses voyages, ou d’une histoire qu’elle a lue qui l’a inspirée. Parfois, c’est aussi simple qu’une promenade qu’elle a pu faire dans son propre quartier. Ce qui émerge sur la toile est serein et contemplatif ; des lieux qui inspirent des histoires.

« Mon travail est instinctif dans le sens où je ne planifie pas grand-chose. Je commence généralement par un paysage abstrait et au fur et à mesure que je peins, des marques se font qui me guident vers une image plus précise. Il est inutile pour moi d’essayer même d’être plus précise en voulant savoir dès le départ à quoi ressembleront les couleurs. Je sais par expérience que tant de choses changent au cours du processus de peinture. Je me laisse beaucoup de place pour bouger, car je veux garder ce sentiment que j’avais quand j’ai commencé à peindre il y a 20 ans, la liberté que j’ai ressentie alors que je découvrais un nouveau territoire sans le censurer », poursuit-elle.

Dans cette exposition, nous reconnaissons le style impressionniste caractéristique de France Jodoin, ainsi que son penchant pour le rendu des œuvres nées de son imagination. On pense que les applications habiles de la couleur et de la composition de France Jodoin rappelle les chefs-d’œuvre créés par le peintre romantique du XIXe siècle, J.M.W Turner.

En plus de ses affinités stylistiques pour les œuvres d’art de la période romantique, elle intègre également des techniques de la même époque, peignant sur du lin et en utilisant de la colle de peau de lapin pour aider à étirer ses surfaces. Si l’huile est le médium de prédilection de l’artiste, son œuvre comprend également des aquarelles, des croquis, des eaux-fortes et des aquatintes.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle peint, France Jodoin explique magnifiquement et avec éloquence : « Parce que c’est le seul endroit où j’oublie même que je respire. Le temps n’a pas d’impact quand je suis dans mon atelier. Trois heures peuvent s’écouler et quand je regarde l’horloge, j’ai l’impression que je suis entré il y a dix minutes. Quand je peins, c’est comme si je n’existais même pas. C’est une chose étrange à dire, je sais, mais je ne peux que comparer cet état d’esprit – l’intemporalité – à ce que je ressens à tout autre moment de la journée lorsque je suis occupé à faire autre chose que de la peinture et il n’y a tout simplement pas d’autre endroit comme celui-ci. »

France Jodoin vit et travaille à Cowansville situé dans les Cantons-de-l’Est au Québec. Elle expose ses peintures dans les musées et galeries depuis plus de 20 ans au Canada, aux États-Unis et en Europe.

De toutes petites histoires promet d’être la vitrine d’œuvres la plus étonnante et la plus diversifiée de France Jodoin à ce jour. Les spectateurs sont invités à l’espace Stone Distillery de la galerie pour se plonger dans ses scènes atmosphériques et oniriques et être transportés dans un autre temps et autre lieu.

PHOTO – Under the Fog of a Winter Dawn