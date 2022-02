Pour la reprise des cours en présentiel, la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop (à gauche) et la députée provinciale de Mississauga-Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova, étaient à l’Université de l’Ontario français. Après une visite du campus en compagnie du recteur Pierre Ouellette, la ministre Dunlop a remis un certificat officiel pour souligner l’inauguration de l’UOF.

(SOURCE : Facebook de Pierre Ouellette)