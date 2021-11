Le maire de la Ville reine, John Tory, a annoncé le 16 novembre qu’Hackman Capital Partners (HCP) et sa filiale The MBS Group (MBS) développeront et exploiteront le « Basin Media Hub », un centre de cinéma, de télévision et de médias numériques à la fine pointe de la technologie. Le centre multimédia de 250 millions $ sera situé sur une parcelle riveraine de 8,9 acres dans les Port Lands de Toronto, au 29, 35 et 41 de la rue Basin.

La proposition HCP-MBS approuvée par CreateTO le mois dernier et le conseil municipal comprend huit scènes sonores, des bureaux de production ainsi qu’un atelier et un espace de soutien à la production. Cet investissement sera l’une des contributions les plus importantes à l’écosystème de production cinématographique et télévisuelle de Toronto depuis plus de deux décennies.

En plus de fournir un studio et un espace de production indispensables à la municipalité, le projet de développement permettra à HCP-MBS de s’associer à la ville pour créer une promenade publique au bord de l’eau, contribuant ainsi à transformer davantage cette zone portuaire en un espace plus sain et attrayant pour les travailleurs et les visiteurs.

Le Basin Media Hub est une occasion importante de soutenir le développement continu de l’industrie cinématographique de la ville et du Media City District. Une fois la construction terminée, l’impact économique prévu des opérations journalières des studios de production cinématographique est estimé à 280 millions $, 119 millions $ en contribution nette au PIB et 32 millions $ en revenus fiscaux pour tous les paliers de gouvernement. Le partenariat devrait créer 750 emplois sur place ainsi que 880 emplois indirects dans l’ensemble de la communauté.

« Le développement du Basin Media Hub au cœur du Media City District nous aide à augmenter la capacité de production dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, explique le maire John Tory.

« Il permettra de créer de nouveaux emplois et des opportunités de formation professionnelle, à améliorer davantage notre capacité à attirer et à retenir les investissements dans la production du monde entier.

« Il s’agit d’un investissement majeur dans l’avenir de l’industrie audiovisuelle de Toronto et j’ai hâte de voir ce projet de 250 millions $ démarrer. Il contribue à faire en sorte que notre ville revienne en force plus que jamais. »

HCP-MBS s’est engagé à établir un fonds d’un million de dollars pour soutenir et encourager la création de contenu canadien. La construction devrait commencer d’ici 2023.

CreateTO a été formé en 2018 en tant qu’agence immobilière de la Ville de Toronto. L’organisme rassemble des intervenants, des partenaires et des membres de la communauté afin d’assurer la meilleure utilisation des actifs immobiliers de la Ville. CreateTO gère le portefeuille immobilier de 27 milliards $ de Toronto, développe des bâtiments et des terrains à des fins municipales et propose des solutions immobilières axées sur le client, garantissant un équilibre entre les avantages communautaires et économiques.

PHOTO (Crédit : Ville de Toronto) – Le centre multimédia de 250 millions $ sera situé sur une parcelle riveraine de 8,9 acres dans les Port Lands.