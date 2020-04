Jamais dans l’histoire de l’humanité, les personnes âgées n’ont été aussi exposées au danger qu’en cette période de crise liée au coronavirus. Dans cette guerre contre l’ennemi invisible, nos aînés sont en première ligne. Pour preuve, en date d’aujourd’hui, le tiers des individus touchés par le virus en Ontario ont plus de 60 ans et, d’après les chiffres de la China’s National Health, environ 80 % des personnes qui sont mortes après avoir été infectées par le nouveau coronavirus avaient plus de 60 ans et présentaient souvent des pathologies croisées, c’est dire à quel point la catégorie des aînés paie un lourd tribut dans cette lutte planétaire sans précédent.

C’est en partant de ces tristes constats que l’ACFO (Association des communautés francophones de l’Ontario) à Toronto, sous la houlette de son président Serge Paul, a décidé, confinement oblige, d’organiser le 2 avril dernier une réunion virtuelle, via la plateforme Zoom.

La conférence (à laquelle Le Métropolitain a assisté) avait pour objectif de traiter des solutions d’entraides francophones pour les aînés. Pour ce faire, deux panélistes opérant dans le secteur ont été invitées. Il s’agit de Barbara Ceccarelli, directrice générale de Centres d’accueil Héritage (CAH), et Assiatou Diallo, coordinatrice régionale de la FARFO (Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario).

Pour la première, on vit tous actuellement « un grand moment d’angoisse. Ce sentiment est encore plus accru chez les aînés dans la mesure où cette catégorie vit déjà, pour un grand pan, en situation de solitude. Alors, leur interdire les repas et activités de groupe et les visites des proches, c’est terrible pour eux. C’est pour cette raison qu’il faut faire preuve de créativité afin de leur venir en aide en cette période critique. »

Il est vrai qu’avec le virus, les personnes âgées sont devenues la tranche d’âge à éviter absolument, mais des solutions alternatives peuvent être mises en place, à l’instar des conversations téléphoniques, des cours de musique à distance ou encore des séances de vidéoconférence avec sa famille et ses petits-enfants, comme en témoignait Tharcisse, un aîné qui a participé à cette réunion. Toutefois, un problème s’impose : bien souvent, les aînés sont loin de maîtriser les outils informatiques de base!

Dans ce sens Assiatou Diallo promet qu’un « projet appelé ConnectAiné visant à briser l’isolement des aînés sera bientôt mis en place dans tout le pays et cela continuera même après la crise ». De son côté, CAH a déjà reçu des étudiants de Glendon qui ont dispensé aux aînés du centre des formations de base mettant l’accent sur l’utilisation des outils internet.

Le système d’entraide communautaire au profit des aînés et des personnes vulnérables est donc bel et bien en marche, chacun à son niveau, et c’est tant mieux, car selon les prévisions annoncées le vendredi 3 avril par le premier ministre de l’Ontario Doug Ford, le combat ne fait que commencer et la situation risque encore de s’aggraver, surtout pour nos aînés.

