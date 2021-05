Quelle énergie! Le samedi 24 avril, les musiciens du groupe Coup de Cœur sont montés sur la scène virtuelle de l’Alliance française de Toronto afin de faire rêver de temps plus festifs.

Leur musique entraînante rappelle les meilleurs jours de l’été, les moments de plaisir entre amis et les soirées chaudes. Ils dégagent une chaleur qui tombe juste à point sur la Ville reine puisque le printemps tarde malheureusement à se montrer le bout du nez.

Coup de Cœur est un nouveau groupe basé à Montréal, réunit par Batuki Music Society, qui rassemble des musiciens sénégalais en ode aux styles et les mélodies des formes musicales traditionnelles et populaires d’Afrique de l’Ouest.

Il s’agit de Sadio Sissokho à la kora, au djembé et au chant, Assane Seck à la guitare électrique, la chanteuse Seydina Ndiaye et le musicien malien Diely Mori Tounkara à la kora et à la guitare, ainsi que le bassiste Carlo Birri.

Certains musiciens sont descendants de longues lignées de griots; les conteurs au sein des cultures africaines. Ensemble, ils présentent une multitude d’instruments et d’arrangements musicaux tout aussi impressionnants les uns que les autres et illustrent les différences régionales de chaque chanson.

Batuki Music Society (BMS) est justement là pour alimenter la flamme de ses musiciens. BMS aide avec le développement de la carrière de musiciens issus de minorités pour qu’ils puissent rejoindre les publics de Toronto.

Ce concert est proposé gratuitement en rattrapage sur la chaîne YouTube de l’AF de Toronto pour soutenir l’organisme. Il est aussi possible de faire un don. Pour plus de renseignements sur l’Alliance ou la BMS, rendez-vous à leurs sites Web respectifs et bonne écoute!

SOURCE – Élodie Dorsel