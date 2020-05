L’incertitude complique grandement la reprise des activités de plusieurs entreprises. Le gouvernement cherche à assouplir ses règles de distanciation sociale, mais admet du même souffle qu’il pourra revenir en arrière si cela s’avère nécessaire. Or, il existe une alternative qui, pandémie ou pas, demeurera toujours pratique pour les entreprises : le commerce en ligne.

Depuis 20 ans, avec l’ascension d’internet, celui-ci était en croissance, mais les anciennes habitudes persistaient. Avec le confinement, le magasinage dans les centres commerciaux et sur les artères commerciales des grandes villes est devenu, du jour au lendemain, chose du passé. Naviguer sur le web pour trouver la perle rare et recevoir l’article désiré au pied de sa porte s’est donc imposé non plus comme un choix, mais comme une nécessité au cours des dernières semaines.

Certains indices pointent en effet dans cette direction. Shopify, une société spécialisée dans les solutions de paiement pour le commerce électronique, a vu ses revenus grimpés de 47 % au cours du premier trimestre de cette année par rapport à la même période l’an dernier. Amazon, un géant du commerce électronique, a de son côté engrangé 75,5 milliards $ en chiffre d’affaires, en hausse de 26 % sur un an, au cours de ce premier trimestre.

C’est donc dire que les commerçants ne devraient pas hésiter à promouvoir cette façon de faire pour garder contact avec la clientèle. Cela vaut aussi pour les petites et moyennes entreprises pour qui le commerce en ligne représente peut-être, dans bien des cas, la bouée de sauvetage qui les préservera du pire au cours de la présente récession. Mieux encore, s’imposer par l’entremise du web représente aujourd’hui une possibilité d’augmenter de beaucoup le nombre de ses clients.

Pour une transition réussie vers le commerce en ligne, il est préférable de demander l’aide de spécialistes. En effet, construire un site web attrayant n’est pas tout : plusieurs éléments sont à considérer, tels le classement dans les moteurs de recherche, la conversion des devises étrangères, la sécurité informatique, etc.

Il est également important d’avoir une stratégie marketing. Est-il préférable de vendre par le biais de son propre site ou par celui d’une plateforme comme amazon.ca? Quel public rejoint-on dans les deux cas? Qu’en est-il de la concurrence? Autant de questions auxquelles l’entrepreneur doit trouver réponse.

La logistique n’est pas non plus à sous-estimer. Il faut penser au délai de livraison et à l’inventaire. Les consommateurs sont très exigeants lorsqu’il s’agit d’achats en ligne et s’attendent à ce que le produit soit entre leurs mains le plus tôt possible.

Bref, la transition vers le web, ce n’est pas sorcier, mais encore faut-il être préparé!