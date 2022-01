Le Club canadien de Toronto (CCT) donne fièrement le coup d’envoi des candidatures pour la cinquième édition des Prix RelèveON.

Ces prix ont été créés pour reconnaître et faire briller les jeunes talents d’affaires francophones de l’Ontario. L’initiative est de nouveau soutenue par Desjardins.

« Je suis très heureuse que le Club canadien de Toronto puisse de nouveau offrir une tribune d’exception à notre nouvelle génération entrepreneuriale francophone. En cette période sans précédent, les entrepreneurs et les professionnels doivent, plus que jamais, se réinventer et trouver de nouvelles manières de se développer et de collaborer pour répondre aux besoins d’un monde du travail transformé par la pandémie. Pour notre cinquième édition, nous nous engageons à continuer à valoriser et promouvoir l’innovation, la résilience et la créativité de la relève des affaires franco-ontarienne. Du fond du cœur, merci à tous nos partenaires pour leur soutien, sans lequel les Prix RelèveON ne pourraient exister », mentionne Lise Béland, présidente du Club canadien de Toronto.

Le concours s’adresse aux Franco-Ontariens de 40 ans et moins qui peuvent dès maintenant soumettre leur candidature sur le site releveon.ca. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 avril prochain pour faire valoir leurs réalisations professionnelles et leur vision entrepreneuriale, ou encore celles d’une tierce personne méritante et inspirante.

Quatre catégories de prix sont mises à l’honneur : Jeune professionnel, Jeune entrepreneur, Jeune Cadre et Jeune Leader inclusif. Au cours de la soirée de la remise des prix, le jury choisira aussi le coup de cœur de l’année et le conseil d’administration du CCT décernera un dernier prix Hommage Stéphanie Teasdale.

La lauréate Jeune Cadre de l’an dernier, Stéphanie Simard, était sous le choc que « la petite télévision de Clarence-Rockland » soit en nomination au gala RelèveON.

Mme Simard avait eu la responsabilité de remonter la station de télé communautaire TVC22, de zéro à ce qu’elle est maintenant, et c’est une de ses plus grandes fiertés.

« J’ai toujours eu ce sentiment-là de vouloir faire une différence dans ma communauté. Quand on m’a offert le poste à TVC22, je voyais vraiment la valeur de faire une différence d’une façon tout à fait originale. On a réussi à préserver quelque chose qui est important dans la communauté », a-t-elle expliqué.

William Burton, lauréat du prix Jeune Entrepreneur l’an dernier, parle de son aventure avec Le Réveil, une plateforme interactive franco-ontarienne qu’il a fondée.

« Être finaliste, ça représente plusieurs années de collaborations et beaucoup de développement afin d’appuyer l’industrie des arts et de la culture alors que la pandémie commençait vraiment à faire du mal à toutes les activités », s’est-il exclamé. Il avait lui-même vécu une sorte d’éveil culturel francophone au secondaire et il voulait offrir le même genre d’expérience à d’autres élèves.

Les lauréats 2022 bénéficieront d’une couverture médiatique sur les ondes de Radio-Canada et de TFO, de séances personnalisées de coaching en leadership offertes par des professionnels renommés ainsi que de sessions de co-développement.

Présidé par Maryem Chajar, directrice, développement de marché à la Caisse Desjardins Ontario, le jury est composé de personnalités franco-ontariennes reconnues du milieu des affaires.

Le processus de sélection suit un ensemble de critères rigoureux tels que l’innovation, les accomplissements et le leadership. Notez la date : les lauréats seront dévoilés en direct lors du Gala RelèveON, le jeudi 16 juin 2022.

PHOTO (crédit: Lexine Menard Photography) – William Burton, lauréat du prix Jeune Entrepreneur l’an dernier